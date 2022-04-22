Голикова: В России не фиксируется рост безработицы

С начала марта количество безработных в России уменьшилось на 4,6 тысячи человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова 22 апреля на заседании межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда. При этом в стране растет число работников, находящихся в режиме простоя или неполной занятости.
«По результатам оперативного мониторинга численность зарегистрированных безработных не превышает показатели начала марта. Если на 1 марта текущего года она составила 682,8 тысячи человек, то на 19 апреля — 678,2 тысячи человек. Но мы продолжаем фиксировать негативные тенденции: рост числа организаций, которые заявили об изменении режимов занятости работников, и, соответственно, увеличение числа граждан, находящихся в режиме простоя или неполной занятости», — заявила вице-премьер.
Как отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, службы занятости в регионах принимают меры по сохранению рабочих мест. В рамках этих мер в базу органов занятости для организации взаимодействия были включены 7 тысяч работодателей. Для них разработано 650 индивидуальных планов мероприятий федеральной и региональной поддержки, организовано 1357 консультационных пунктов.
20 апреля Минтруд сообщал, что в России в простое находятся около 98 тысяч работников предприятий — в 2,5 раза больше, чем в начале марта. К увольнению заявлены 50 тысяч сотрудников, однако массовых увольнений пока не фиксируется.
Согласно прогнозу Центра стратегических разработок, до конца текущего года экономика России может лишиться 2 миллионов рабочих мест. Это приведет к росту безработицы в стране с 4,4% до 7,1–7,8%.