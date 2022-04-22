Голикова: В России не фиксируется рост безработицы

С начала марта количество безработных в России уменьшилось на 4,6 тысячи человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова 22 апреля на заседании межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда. При этом в стране растет число работников, находящихся в режиме простоя или неполной занятости.



«По результатам оперативного мониторинга численность зарегистрированных безработных не превышает показатели начала марта. Если на 1 марта текущего года она составила 682,8 тысячи человек, то на 19 апреля — 678,2 тысячи человек. Но мы продолжаем фиксировать негативные тенденции: рост числа организаций, которые заявили об изменении режимов занятости работников, и, соответственно, увеличение числа граждан, находящихся в режиме простоя или неполной занятости», — заявила вице-премьер.

