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    Голикова: В России не фиксируется рост безработицы

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    10 комментариев

    С начала марта количество безработных в России уменьшилось на 4,6 тысячи человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова 22 апреля на заседании межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда. При этом в стране растет число работников, находящихся в режиме простоя или неполной занятости.

    «По результатам оперативного мониторинга численность зарегистрированных безработных не превышает показатели начала марта. Если на 1 марта текущего года она составила 682,8 тысячи человек, то на 19 апреля — 678,2 тысячи человек. Но мы продолжаем фиксировать негативные тенденции: рост числа организаций, которые заявили об изменении режимов занятости работников, и, соответственно, увеличение числа граждан, находящихся в режиме простоя или неполной занятости», — заявила вице-премьер.

    Как отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, службы занятости в регионах принимают меры по сохранению рабочих мест. В рамках этих мер в базу органов занятости для организации взаимодействия были включены 7 тысяч работодателей. Для них разработано 650 индивидуальных планов мероприятий федеральной и региональной поддержки, организовано 1357 консультационных пунктов.

    20 апреля Минтруд сообщал, что в России в простое находятся около 98 тысяч работников предприятий — в 2,5 раза больше, чем в начале марта. К увольнению заявлены 50 тысяч сотрудников, однако массовых увольнений пока не фиксируется.

    Согласно прогнозу Центра стратегических разработок, до конца текущего года экономика России может лишиться 2 миллионов рабочих мест. Это приведет к росту безработицы в стране с 4,4% до 7,1–7,8%.

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    Комментарии (10)

    VKuser54628618
    Всё хорошо, прекрасная маркиза
    И хороши у нас дела...
    ProstoZloy
    "В России не фиксируется рост безработицы"?
    Это из разряда "на укладчиков парашютов жалоб не поступало"
    812
    Голиковой на заметку.
    Если вход на биржу труда сделать платным, то отрицательный рост безработицы стократно усилится
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