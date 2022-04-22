Хорошей погоде — хорошие пробки. Дороги Петербурга «покраснели» на 8 баллов

В шестом часу вечера дороги Петербурга оказались загружены на 8 баллов, что на 1 балл больше обычного для вечера пятницы, отмечает аналитический центр «Яндекс.Пробки». Ожидается, что на этом уровне пробки останутся ближайший час.



Плотнее всего сейчас в центре города и на Петроградской стороне. На выездах из Петербурга пока относительно свободно. Зато на КАД водители уже встряли в больших заторах. Между Пискаревским проспектом и Колтушским шоссе собралась 4-километровая пробка на внутреннем кольце. Там ведутся дорожные работы. Из-за работ же дальше скопился трехкилометровый затор в районе Кудрово.