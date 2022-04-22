Хорошей погоде — хорошие пробки. Дороги Петербурга «покраснели» на 8 баллов

Вечер пятницы петербургские автомобилисты встречают под апрельским солнышком в восьмибалльных пробках. На КАД многокилометровый затор собрало ДТП.
В шестом часу вечера дороги Петербурга оказались загружены на 8 баллов, что на 1 балл больше обычного для вечера пятницы, отмечает аналитический центр «Яндекс.Пробки». Ожидается, что на этом уровне пробки останутся ближайший час.
Плотнее всего сейчас в центре города и на Петроградской стороне. На выездах из Петербурга пока относительно свободно. Зато на КАД водители уже встряли в больших заторах. Между Пискаревским проспектом и Колтушским шоссе собралась 4-километровая пробка на внутреннем кольце. Там ведутся дорожные работы. Из-за работ же дальше скопился трехкилометровый затор в районе Кудрово.
А вот на юге КАД движению мешает ДТП. На внешнем кольце, перед съездом в Рыбацкое, в левой полосе столкнулись два легковых автомобиля, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Из-за этого, по данным «Яндекс.Пробок», на КАД скопился затор длиной почти 7 километров, который почти дополз до Пулковского шоссе.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»