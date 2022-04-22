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    Театры

    На здание Театра Комедии на Невском вернулись исторические балконы

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    Балконы эпохи модерна воссозданы на здании театра Комедии. Об этом 22 апреля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе театр Комедии им. Н.П. Акимова. Три решетки отреставрированы, один балкон воссоздан заново.

    Решетки на третьем, четвертом и шестом этажах над входом в театр и Елисеевский магазин были демонтированы в начале 2000-х годов в связи с аварийным состоянием здания. Работа по возвращению ему исторического облика начала ХХ века началась Осенью 2021. Теперь металлические декоративные ограждения воссозданы, им вернули декор со стилизованными растительными мотивами.

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    Проект воссоздания балконов подготовила «Архитектурная мастерская Медведева», подрядчиком выступила компания «Матис». Общая стоимость реставрационных работ по балконам составила 4 миллиона рублей.

    Здание Торгового дома купцов Елисеевых, в котором располагается театр Комедии им. Н.П. Акимова, было возведено по проекту Г.В. Барановского в 1900–1906 годах для магазина колониальных товаров торгового товарищества «Братья Елисеевы». Здание выделяется на фоне классической архитектуры Невского проспекта своими витражами, скульптурами и роскошью отделки. Стиль постройки был призван показать богатство товарищества и привлечь внимание потенциальных покупателей.

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