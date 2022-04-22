На здание Театра Комедии на Невском вернулись исторические балконы

Балконы эпохи модерна воссозданы на здании театра Комедии. Об этом 22 апреля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе театр Комедии им. Н.П. Акимова. Три решетки отреставрированы, один балкон воссоздан заново.
Решетки на третьем, четвертом и шестом этажах над входом в театр и Елисеевский магазин были демонтированы в начале 2000-х годов в связи с аварийным состоянием здания. Работа по возвращению ему исторического облика начала ХХ века началась Осенью 2021. Теперь металлические декоративные ограждения воссозданы, им вернули декор со стилизованными растительными мотивами.
Проект воссоздания балконов подготовила «Архитектурная мастерская Медведева», подрядчиком выступила компания «Матис». Общая стоимость реставрационных работ по балконам составила 4 миллиона рублей.
Здание Торгового дома купцов Елисеевых, в котором располагается театр Комедии им. Н.П. Акимова, было возведено по проекту Г.В. Барановского в 1900–1906 годах для магазина колониальных товаров торгового товарищества «Братья Елисеевы». Здание выделяется на фоне классической архитектуры Невского проспекта своими витражами, скульптурами и роскошью отделки. Стиль постройки был призван показать богатство товарищества и привлечь внимание потенциальных покупателей.