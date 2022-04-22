На здание Театра Комедии на Невском вернулись исторические балконы

Балконы эпохи модерна воссозданы на здании театра Комедии. Об этом 22 апреля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе театр Комедии им. Н.П. Акимова. Три решетки отреставрированы, один балкон воссоздан заново.



Решетки на третьем, четвертом и шестом этажах над входом в театр и Елисеевский магазин были демонтированы в начале 2000-х годов в связи с аварийным состоянием здания. Работа по возвращению ему исторического облика начала ХХ века началась Осенью 2021. Теперь металлические декоративные ограждения воссозданы, им вернули декор со стилизованными растительными мотивами.

