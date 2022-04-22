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    «Коммерсантъ»: Владельцы ТЦ могут потерять до 30% выручки

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    2 комментария

    В Москве по итогам первого квартала 2022 года арендные ставки в торговых центрах снизились на 5%. К концу года владельцы могут потерять до 35% арендаторов и 30% годового дохода, сообщает 22 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

    С начала 2022 года средние ставки аренды в ключевых торговых центрах Москвы снизились на 5% год к году — до 78,9 тысячи рублей за 1 квадратный метр в год, а платеж оказался минимальным за последние пять лет — 190,3 тысячи рублей за 1 квадратный метр. Как поясняют источники «Ъ», ставки упали из-за отмены индексации и фиксации курса валюты на более приемлемом для арендаторов уровне.

    В будущем на снижение ставки могут также повлиять последствия ухода из России иностранных брендов. Несмотря на то, что в марте доля свободных площадей в столичных ТЦ выросла незначительно — всего на 1 процентный пункт, до 13,3% год к году, то уже со второго квартала из-за закрытия магазинов зарубежных сетей это число может увеличиться. Частичный уход международных брендов приведет к освобождению 20% торговых площадей, полный — до 35%. Из-за отсутствия достаточных мощностей их не займут российские операторы, из-за сокращения товаров, запасов и нарушения логистики — локальные бренды и вернувшиеся международные сети.

    Увеличение свободных помещений повлияет на ставку — согласно прогнозам экспертов, к началу 2023 года она может снизиться на 15%, в результате чего уменьшение выручки торговых центров в перспективе полугода превысит 30%.

    Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Knight Frank писал, что российское торговые центры могут потерять от 30 до 70% выручки из-за окончательного ухода большинства зарубежных брендов. Всего с начала спецоперации на Украине о приостановке деятельности в России заявили 250 иностранных компаний.

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    Комментарии (2)

    Елена А.
    Добавлю. Давайте уж на "наше" писать на русском и названия давать "наши!. А то сапоги на подошве "Псков made in Russia ALIDA" ( ФИРМА ЧТО-ЛИ)
    Елена А.
    Аренду снижать надо! То, что в ТЦ стоит, к примеру 2,2 тыс- в инете можно купить за 1,4 тыс! Вот народ ходит и примеряет. А покупает в инете. Была сегодня в Лето. Часть магазинов закрыто. Что удивило - закрыты магазины и с Российским брендом. А эти-то с чего?
    Нужно приглашать белорусов. У них есть прекрасные бренды одежды. Например, Дарина. Это совсем не то, что продается в наших магазинах. Я покупаю у них на сайте. Уходит Декатлон. Вот это серьезная потеря. В такой ценовой категории и с таким ассортиментом я не вижу замены.
    У нас навалов менеджеров, рекламщиков, ну неужели и среди Питерских брендов и производителей ничего нет? Все порушили?
    Понравились новые наклейки на технике бытовой- сделано в России. Очень стильные, цены, правда, выше, чем на импортный аналог.
    Купила себе резиновые сапоги нашего производства- ну класс! Китай отдыхает! Значит можем?
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