«Коммерсантъ»: Владельцы ТЦ могут потерять до 30% выручки

С начала 2022 года средние ставки аренды в ключевых торговых центрах Москвы снизились на 5% год к году — до 78,9 тысячи рублей за 1 квадратный метр в год, а платеж оказался минимальным за последние пять лет — 190,3 тысячи рублей за 1 квадратный метр. Как поясняют источники «Ъ», ставки упали из-за отмены индексации и фиксации курса валюты на более приемлемом для арендаторов уровне.

В Москве по итогам первого квартала 2022 года арендные ставки в торговых центрах снизились на 5%. К концу года владельцы могут потерять до 35% арендаторов и 30% годового дохода, сообщает 22 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

В будущем на снижение ставки могут также повлиять последствия ухода из России иностранных брендов. Несмотря на то, что в марте доля свободных площадей в столичных ТЦ выросла незначительно — всего на 1 процентный пункт, до 13,3% год к году, то уже со второго квартала из-за закрытия магазинов зарубежных сетей это число может увеличиться. Частичный уход международных брендов приведет к освобождению 20% торговых площадей, полный — до 35%. Из-за отсутствия достаточных мощностей их не займут российские операторы, из-за сокращения товаров, запасов и нарушения логистики — локальные бренды и вернувшиеся международные сети.



Увеличение свободных помещений повлияет на ставку — согласно прогнозам экспертов, к началу 2023 года она может снизиться на 15%, в результате чего уменьшение выручки торговых центров в перспективе полугода превысит 30%.



Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Knight Frank писал, что российское торговые центры могут потерять от 30 до 70% выручки из-за окончательного ухода большинства зарубежных брендов. Всего с начала спецоперации на Украине о приостановке деятельности в России заявили 250 иностранных компаний.

