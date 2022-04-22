    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 13

    3 м/с, с-з

    765мм

    49%

    Подробнее
    usd75eur81.22
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Стая гусей расчертила небо над Доможировскими полями. Птицы возвращаются с зимовки

    1355
    обсудить

    Большую стаю гусей, вернувшихся после зимовки, засняли в Лодейнопольском районе Ленобласти. В преддверии охотничьего сезона Росприроднадзор напоминает о правилах и о том, что серый гусь — птица краснокнижная.

    Инспекторы СЗМУ Росприроднадзора заметили стаю гусей на Доможировских полях недалеко от Нижне-Свирского заповедника, сообщает 22 апреля пресс-служба Северо-Западного Управления Росприроднадзора. Это важная территория для миграции птиц на Беломоро-Балтийском пути, отмечают в ведомстве. Сейчас они возвращаются из мест зимовки к местам гнездования и останавливаются на полях для кормежки, ведь долгие перелеты требуют больших запасов энергии. А на ночевку птицы устраиваются в заповеднике, где им ничто не угрожает.

    С 23 апреля в северных районах Ленобласти открывается охота на гуся. В ведомстве напоминают, что в заповеднике запрещено охотиться и находиться с огнестрельным оружием, капканами или другими орудиями охоты, а также с собаками и ловчими птицами — это тоже приравнивается к охоте.

    Кроме того, с 2021 года серый гусь, пути миграции которого проходят через Ленинградскую область, занесен в Красную книгу России. Уничтожение редких видов животных влечет за собой административную ответственность.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний