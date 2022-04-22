Роскомнадзор заблокировал сайт игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля», над которой работал украинский разработчик GSC Game World. Из данных сервиса РКН по проверке блокировок страниц и сайтов следует, что доступ ограничен ко всему сайту www.stalker2.com по требованию Генпрокуратуры от 18 апреля.

Как уточняет организация «Роскомсвобода», блокировка началась в пятницу, 22 апреля.

Украинская студия GSC Game World известна разработкой серии игр S.T.A.L.K.E.R и «Казаки». Компания после начала специальной военной операции выпустила заявление в поддержку Украины. Сайт украинского разработчика был заблокирован ранее по запросу Генпрокуратуры РФ от 24 февраля.