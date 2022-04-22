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    Роскомнадзор заблокировал сайт игры S.T.A.L.K.E.R. 2

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    24 комментария

    Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля», над которой работал украинский разработчик GSC Game World. Из данных сервиса РКН по проверке блокировок страниц и сайтов следует, что доступ ограничен ко всему сайту www.stalker2.com по требованию Генпрокуратуры от 18 апреля.

    Как уточняет организация «Роскомсвобода», блокировка началась в пятницу, 22 апреля.

    Украинская студия GSC Game World известна разработкой серии игр S.T.A.L.K.E.R и «Казаки». Компания после начала специальной военной операции выпустила заявление в поддержку Украины. Сайт украинского разработчика был заблокирован ранее по запросу Генпрокуратуры РФ от 24 февраля.

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    Комментарии (24)

    Денеб
    Роскомпозор разбушевался.....
    ЕнотПотоскун
    Правильно, меньше дебилов вырастет (программист с 1980 года).
    Лида Редкая
    Глупцы! Ведь понятно, что подобные игры будут пользоваться популярностью только в странах бывшего СССР. Похоронили проект в угоду своим хозяевам.
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