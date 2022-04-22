Путин заявил главе Евросовета о непоследовательности Киева и безответственности ЕС. Тот призвал к переговорам

Президент РФ Владимир Путин 22 апреля провел телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем, в ходе которого они обсудили Украину.
Еврочиновник по итогам беседы сообщил в своих соцсетях, что призвал российского лидера открыть «гуманитарные коридоры» из Мариуполя и других городов Украины в преддверии православной Пасхи. По данным источника ТАСС, Мишель также попросил Путина провести прямые переговоры с Зеленским.
В Кремле сообщают, что Путин во время разговора «изложил принципиальные оценки в связи со специальной военной операцией по защите республик Донбасса», в том числе по ситуации в Мариуполе, и рассказал о ежедневном открытии гуманитарных коридоров.
Также президент России обратил внимание на «безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем» и «игнорирование многочисленных военных преступлений украинских силовиков».
Касаемо возможных переговоров с Зеленским Путин подчеркнул, что это зависит «от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения».
Помимо этого стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Президент России сообщил о шагах по восстановлению экономических и транспортных связей, запуску процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и переговоров по выработке мирного договора.