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    Боевые действия на Украине

    Путин заявил главе Евросовета о непоследовательности Киева и безответственности ЕС. Тот призвал к переговорам

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    4 комментария

    Президент РФ Владимир Путин 22 апреля провел телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем, в ходе которого они обсудили Украину.

    Еврочиновник по итогам беседы сообщил в своих соцсетях, что призвал российского лидера открыть «гуманитарные коридоры» из Мариуполя и других городов Украины в преддверии православной Пасхи. По данным источника ТАСС, Мишель также попросил Путина провести прямые переговоры с Зеленским.

    В Кремле сообщают, что Путин во время разговора «изложил принципиальные оценки в связи со специальной военной операцией по защите республик Донбасса», в том числе по ситуации в Мариуполе, и рассказал о ежедневном открытии гуманитарных коридоров.

    Также президент России обратил внимание на «безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем» и «игнорирование многочисленных военных преступлений украинских силовиков».

    Касаемо возможных переговоров с Зеленским Путин подчеркнул, что это зависит «от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения».

    Помимо этого стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Президент России сообщил о шагах по восстановлению экономических и транспортных связей, запуску процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и переговоров по выработке мирного договора.

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    Комментарии (4)

    Савва Морозов
    Толку от этих разговоров - все входящие бесплатно.
    И этот за Мариуполь. Кто ещё не попросил? Уже ежу понятно, что там то, чего западу не хочется, чтобы вылезло.
    OttoVonNasmorck
    - О чем договорились?
    - Ну там как, сначала были длинные гудки, потом короткие...
    Лида Редкая
    Сколько же можно "беседовать" со всей этой вороватой евробелибердой??? Время бесед давно закончилось.
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