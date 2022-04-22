    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 13

    3 м/с, с-з

    765мм

    49%

    Подробнее
    usd75eur81.22
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Утренний депрессо. Петербуржец в санкционном трансе метался, спасая финский кофе от Росгвардии

    5496
    5 комментариев

    Начало дня без кофе не перенёс житель Петербурга: поход в магазин вылился в пробежку от вневедомственной охраны и закончилась в отделе полиции. Под гипнозом санкций он опустошил полки и забыл заплатить.

    О задержании мужчины, сбежавшего из супермаркета с неоплаченным товаром, 22 апреля сообщает ГУ Росгвардии по Петербургу и области. Горожанину не посчастливилось попасться на пути наряда вневедомственной охраны на выходе из «Пятёрочки» на проспекте Ветеранов, 47, немногим позже половины девятого утра.

    Реакция на правоохранителей и занятые различными товарами руки подсказали, что мужчина мог пройти мимо кассы.

    Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и области
    ПоделитьсяПоделиться

    «Увидев патрульный автомобиль, он побежал в противоположную сторону, но был задержан нарядом Росгвардии по подозрению в совершении кражи», — рассказали в ведомстве.

    Задержанному 29 лет, он уже попадался на хищении и порче чужого. Из магазина он уносил девять пачек кофе в зёрнах финской фирмы, которая в марте объявляла об уходе из России.

    Зерна общей стоимостью в 4,7 тысячи рублей изъяты. Мужчину увезли в 8-й отдел полиции. Налили ли ему там хотя бы растворимый кофе, неизвестно.

    Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и области

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    AndrewBarsik
    Жаль, что большинство законопослушных жителей планеты живёт за пределами России. А вот агрессивное меньшинство, игнорирующее законы государства и морали, скапливается в России и концентрируется в последние годы в Санкт-Петербурге. А кривдохранители делают вид, что их не замечают, воюя с немощными студентами и старушками у "Гостинки"
    07A
    Между преступлением и законопослушной жизнью, большинство цивилизованных жителей планеты выбирают второе. А с ворьем будет разбираться Росгвардия. Удачи!
    AndrewBarsik
    Между голодной смертью и неоплатой товара большинство граждан выберут неоплату товара. Так что скоро РосГвардии в условиях свалившейся ей на голову многозадачности придётся отчаянно метаться между "Гостинкой" и Пятёрочкой.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний