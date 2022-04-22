Утренний депрессо. Петербуржец в санкционном трансе метался, спасая финский кофе от Росгвардии

Начало дня без кофе не перенёс житель Петербурга: поход в магазин вылился в пробежку от вневедомственной охраны и закончилась в отделе полиции. Под гипнозом санкций он опустошил полки и забыл заплатить. О задержании мужчины, сбежавшего из супермаркета с неоплаченным товаром, 22 апреля сообщает ГУ Росгвардии по Петербургу и области. Горожанину не посчастливилось попасться на пути наряда вневедомственной охраны на выходе из «Пятёрочки» на проспекте Ветеранов, 47, немногим позже половины девятого утра.

Реакция на правоохранителей и занятые различными товарами руки подсказали, что мужчина мог пройти мимо кассы.

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и области Поделиться Поделиться





«Увидев патрульный автомобиль, он побежал в противоположную сторону, но был задержан нарядом Росгвардии по подозрению в совершении кражи», — рассказали в ведомстве. Задержанному 29 лет, он уже попадался на хищении и порче чужого. Из магазина он уносил девять пачек кофе в зёрнах финской фирмы, которая в марте объявляла об уходе из России. Зерна общей стоимостью в 4,7 тысячи рублей изъяты. Мужчину увезли в 8-й отдел полиции. Налили ли ему там хотя бы растворимый кофе, неизвестно.