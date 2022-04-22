ЦБ выявил факты манипулирования ценами на акции с помощью Telegram-каналов

«В марте 2021 года Банк России зафиксировал в нескольких группах мессенджера Telegram информационные кампании, направленные на привлечение частных инвесторов к совершению сделок на рынках акций. Целью такой активности было изменение их рыночной цены путём применения стратегии pump and dump (стратегия подразумевает рост бумаги на искусственно созданном ажиотаже с последующим обвалом. — Прим. ред.) », — гласит запись на сайте Банка России.

Согласно заявлению пресс-службы ЦБ, речь идёт об акциях трёх ПАО: «ГИТ», «Пермэнергосбыт» и «Россети Юг». Отмечается, что манипуляции проводились в период со 2 по 5 марта 2021 года.

Банк России установил факты манипулирования ценами на акции с помощью Telegram-каналов. Об этом гласит сообщение, опубликованное 22 апреля на сайте регулятора.

В ЦБ добавили, что в Telegram-каналах «Успешный Трейдер», Rocket Ru и Russia Wall Street Bets публиковались инструкции с указанием финансового инструмента, времени начала его покупки и целевой цены, по достижении которой его нужно продавать. Чтобы оперативно предупредить манипулирование рынком, Банк России ограничил операции, направленные на создание волатильности на рынках акций, по счетам ряда физических лиц.



«В ходе проведённой Банком России проверки установлено, что указанные операции по брокерским счетам ряда физических лиц привели к существенным отклонениям объёма торгов акциями. При этом сами лица преимущественно получили от таких операций убыток», — сообщили в пресс-службе регулятора.



В итоге Банк России вынес в отношении ряда лиц постановления о наложении штрафов за манипулирование рынком и направил им обязательные для исполнения предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

