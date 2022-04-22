Ленобласть заплатит сиротам за аренду квартир

Дети-сироты, которым положена квартира, могут претендовать за компенсацию части арендной платы. Мера предусмотрена Ленобластью на случай, если процесс передачи собственного жилья буксует.

О выплатах детям-сиротам в Ленинградской области сообщает правительство региона 22 апреля. Деньги, от 10 до 15 тысяч, получат выпускники детских домов как компенсацию стоимости аренды квартиры.

«Дети-сироты с 18 лет обеспечиваются государством жильем, однако процесс передачи по объективным причинам может затянуться на 3–5 месяцев. Поэтому и была разработана альтернативная помощь в виде оплаты арендного жилья. Ребята, которые стремятся к самостоятельной жизни, могут ею воспользоваться», — отметил глава региона Александр Дрозденко.