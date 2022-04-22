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    Ленобласть заплатит сиротам за аренду квартир

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    2 комментария

    Дети-сироты, которым положена квартира, могут претендовать за компенсацию части арендной платы. Мера предусмотрена Ленобластью на случай, если процесс передачи собственного жилья буксует.

    О выплатах детям-сиротам в Ленинградской области сообщает правительство региона 22 апреля. Деньги, от 10 до 15 тысяч, получат выпускники детских домов как компенсацию стоимости аренды квартиры.

    «Дети-сироты с 18 лет обеспечиваются государством жильем, однако процесс передачи по объективным причинам может затянуться на 3–5 месяцев. Поэтому и была разработана альтернативная помощь в виде оплаты арендного жилья. Ребята, которые стремятся к самостоятельной жизни, могут ею воспользоваться», — отметил глава региона Александр Дрозденко.

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    Комментарии (2)

    angel of death
    во-во, застройщики сдвинули сроки сдачи, а правительство под радостное улюлюканье сдвинуло сроки передачи...

    рука руку моет - коррупция начинается сверху...
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