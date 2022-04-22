КАМАЗ и МАЗ хотят совместно выпускать беспилотные авто

Российский производитель грузовиков КАМАЗ и белорусский МАЗ намерены расширить сотрудничество, в том числе в сфере производства беспилотных автомобилей. Об этом говорится по итогам встречи в Минске, на которой обсуждались вопросы по «углублению кооперационного сотрудничества России и Белоруссии».



В рамках встречи делегаты посетили Минский автомобильный завод, где состоялось совещание по перспективам сотрудничества МАЗа и КАМАЗа с участием гендиректора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина. «Лидеры машиностроения двух стран намерены интегрировать усилия в сфере производства автомобилей с использованием беспилотных и интеллектуальных систем и в других направлениях», — сообщают 22 апреля в телеграм-канале КАМАЗа.