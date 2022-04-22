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    КАМАЗ и МАЗ хотят совместно выпускать беспилотные авто

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    3 комментария

    Российский производитель грузовиков КАМАЗ и белорусский МАЗ намерены расширить сотрудничество, в том числе в сфере производства беспилотных автомобилей. Об этом говорится по итогам встречи в Минске, на которой обсуждались вопросы по «углублению кооперационного сотрудничества России и Белоруссии».

    В рамках встречи делегаты посетили Минский автомобильный завод, где состоялось совещание по перспективам сотрудничества МАЗа и КАМАЗа с участием гендиректора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина. «Лидеры машиностроения двух стран намерены интегрировать усилия в сфере производства автомобилей с использованием беспилотных и интеллектуальных систем и в других направлениях», — сообщают 22 апреля в телеграм-канале КАМАЗа.

    Минпромторг РФ и Министерство промышленности Белоруссии планируют углублять сотрудничество двух стран в различных направлениях. В том числе стороны заинтересованы в производстве автокомпонентов, узлов, агрегатов и микроэлектроники, которая необходима для грузового и пассажирского транспорта.

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    Комментарии (3)

    Савва Морозов
    Для дорог общего пользования - чистый лохотрон, а, вот, для тракторов/комбайнов/полуторок в поле - самое то, что уже давно надо было сделать и бурьяна бы было гораздо меньше в России.
    Satyr
    Для начала можно начать просто авто выпускать ( на своих комплектующих)...
    alexadmin
    Беспилотное авто по нормам евро-0...
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