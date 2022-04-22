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    Экономика и санкции

    Крупнейший в мире производитель подшипников продает бизнес в России, которому больше ста лет

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    3 комментария

    Шведская компания SKF приняла решение продать все активы в России и прекратить инвестиции. Она делает подшипники.

    Заявление SKF опубликовано на сайте компании 22 апреля. Активы, а это в первую очередь завод в Твери, будут проданы, чтобы сохранить рабочие места.

    «Мы пришли к выводу, что продолжать деятельность в России для нас невозможно из-за отсутствия стабильности», — сообщает SKF и добавляет, что из-за отказа работать в стране компания понесет убытки более чем в 50 млн долларов.

    Российская «дочка» SKF появилась в России еще в 1914 году, а еще через девять лет открыла первый в стране шарикоподшипниковый завод. В нынешнем виде SKF работала в России с 1992 года, а в 2019 вложила в тверской завод 4 млн евро для создания «первой в мире линии индукционной закалки буксовых узлов SKF CTBU для железнодорожного транспорта».

    Ранее об уходе из России сообщила американская Amsted Rail, которая также производила подшипники. В стране три производителя подобной продукции, и все они иностранные.

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    Комментарии (3)

    AlBerkut
    Торопятся успеть до национализации иностранных активов в РФ?
    Вот нисколько не жалко яхт/вилл российских деятелей, арестованых за границей, и находящихся в процессе отжатия, но где симметричный ответ?
    Просто из принципа, или нет у кого-то *мужских первичных половых признаков*?
    СлаваРоссии
    Не продаст,- а отдаст в дар (безвозмездно, то есть даром) народу России на благо процветания самой лучшей в мире страны. Справедливость восторжествует! Наша сила - в правде., вот запад от злости и задыхается, что у него ничего не получается!
    vamingo
    А вот это печаль.
    ВПЗ уже не работает тоже со своим вроде, только собирает китайские комплекты, остальные ГПЗ тоже китай, но там вообще страх и ужас по качеству.
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