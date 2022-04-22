Крупнейший в мире производитель подшипников продает бизнес в России, которому больше ста лет

Шведская компания SKF приняла решение продать все активы в России и прекратить инвестиции. Она делает подшипники.

Заявление SKF опубликовано на сайте компании 22 апреля. Активы, а это в первую очередь завод в Твери, будут проданы, чтобы сохранить рабочие места.

«Мы пришли к выводу, что продолжать деятельность в России для нас невозможно из-за отсутствия стабильности», — сообщает SKF и добавляет, что из-за отказа работать в стране компания понесет убытки более чем в 50 млн долларов.

Российская «дочка» SKF появилась в России еще в 1914 году, а еще через девять лет открыла первый в стране шарикоподшипниковый завод. В нынешнем виде SKF работала в России с 1992 года, а в 2019 вложила в тверской завод 4 млн евро для создания «первой в мире линии индукционной закалки буксовых узлов SKF CTBU для железнодорожного транспорта».