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    Тела мальчиков 7 и 8 лет найдены в Воронежской области

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    3 комментария

    Следователи СК по Воронежской области устанавливают обстоятельства убийства двух детей. Задержана мать.

    Как сообщает региональное СУ СК, трагедия случилась в селе Терновка (Терновский район). В пятницу, 22 апреля, в квартире на улице Микрорайон нашли двух детей с признаками насильственной смерти. Им было 7 и 8 лет. Уже есть подозреваемые, их двое: 28-летняя мать мальчиков и её 32-летний брат. На сайте управления показали дом и коридор в квартире.

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    Возбуждено уголовное дело по статье 105, часть 2, пункты «а», «в», «ж», УК РФ (убийство двух малолетних, совершенное группой лиц).

    «В настоящее время продолжается осмотр места происшествия, в ходе которого изымаются предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела, допрашиваются свидетели, выполняются неотложные следственные действия. <...> В рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики», — отмечается в сообщении СК.

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    Комментарии (4)

    Mafioza
    Двое шалили-мы их убили..
    третий спал и под рука нам не попал..
    Лида Редкая
    Ужас!
    AndrewBarsik
    Всё больше и больше новостей, в которые отказываешься верить. Большое злодейство, публично совершённое "большими людьми", запустило цепь злодейств, совершаемых "людьми маленькими", которым подан пример безразличия к ценности человеческой жизни.
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