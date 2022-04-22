Тела мальчиков 7 и 8 лет найдены в Воронежской области

Следователи СК по Воронежской области устанавливают обстоятельства убийства двух детей. Задержана мать.
Как сообщает региональное СУ СК, трагедия случилась в селе Терновка (Терновский район). В пятницу, 22 апреля, в квартире на улице Микрорайон нашли двух детей с признаками насильственной смерти. Им было 7 и 8 лет. Уже есть подозреваемые, их двое: 28-летняя мать мальчиков и её 32-летний брат. На сайте управления показали дом и коридор в квартире.
Возбуждено уголовное дело по статье 105, часть 2, пункты «а», «в», «ж», УК РФ (убийство двух малолетних, совершенное группой лиц).
«В настоящее время продолжается осмотр места происшествия, в ходе которого изымаются предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела, допрашиваются свидетели, выполняются неотложные следственные действия. <...> В рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики», — отмечается в сообщении СК.