В Ручьях, Буграх и Мурино купили больше всего жилья за первый квартал. Бюджетные студии бьют рекорды

На первичном рынке Петербурга и пригородов самыми популярными локациями в первом квартале стали Ручьи и Бугры — Мурино — Новое Девяткино. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), на каждую из этих локаций пришлось по
Третье место занимает Каменка с долей
Также высоким спросом пользовались проекты комфорт и высокого комфорткласса на Октябрьской набережной, в районе Сосновки и Удельного парка и возле Черной речки. А новыми локациями в ТОП-10 по итогам квартала стали Шушары и Новоселье.
Как отметила руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group) Ольга Трошева, более
Кроме того, рекордной доли в спросе достигли студии —