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    В Ручьях, Буграх и Мурино купили больше всего жилья за первый квартал. Бюджетные студии бьют рекорды

    453
    1 комментарий

    На первичном рынке Петербурга и пригородов самыми популярными локациями в первом квартале стали Ручьи и Бугры — Мурино — Новое Девяткино. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), на каждую из этих локаций пришлось по 12 % от общего объема продаж новостроек.

    Третье место занимает Каменка с долей 10 %, дальше идет Ново-Сергиево с 8 % и Пулковское-Волхонское с долей в 5 %.

    Также высоким спросом пользовались проекты комфорт и высокого комфорткласса на Октябрьской набережной, в районе Сосновки и Удельного парка и возле Черной речки. А новыми локациями в ТОП-10 по итогам квартала стали Шушары и Новоселье.

    Как отметила руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group) Ольга Трошева, более 60 % квартир в первом квартале продано с чистовой отделкой. Покупатель обратился к этой опции на фоне резкого роста цен на строительные и отделочные материалы, чтобы сэкономить время и деньги.

    Кроме того, рекордной доли в спросе достигли студии — 41 % против недавних 27–30 %. По словам Ольги Трошевой, более половины проданных студий располагались в объектах за КАД, еще 41 % — в спальных районах.

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    Комментарии (1)

    -4°
    Насаждение гетто идёт семемильными шагами👍👍👍👍
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