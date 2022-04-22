В Ручьях, Буграх и Мурино купили больше всего жилья за первый квартал. Бюджетные студии бьют рекорды

На первичном рынке Петербурга и пригородов самыми популярными локациями в первом квартале стали Ручьи и Бугры — Мурино — Новое Девяткино. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), на каждую из этих локаций пришлось по 12 % от общего объема продаж новостроек.



Третье место занимает Каменка с долей 10 % , дальше идет Ново-Сергиево с 8 % и Пулковское-Волхонское с долей в 5 % .



Также высоким спросом пользовались проекты комфорт и высокого комфорткласса на Октябрьской набережной, в районе Сосновки и Удельного парка и возле Черной речки. А новыми локациями в ТОП-10 по итогам квартала стали Шушары и Новоселье.

