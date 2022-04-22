Ковид бывает «вечным»: зафиксирован случай болезни длиной 505 дней

«Многие коллеги считают, что новые вариации SARS-CoV-2 возникают в ходе долгой эволюции вируса в организме людей с подорванным иммунитетом. Наши наблюдения подтвердили это — в геноме вируса одного из наших пациентов присутствовало десять мутаций, которые впоследствии появились в геномах альфа-, дельта- и омикрон-штаммов коронавируса», — заявил научный сотрудник Королевского колледжа Лондона Люк Снелл.

Британские медики, исследуя пациентов с подорванной иммунной системой, выявили сразу два случая «вечного» заболевания COVID-19. Один из них длился 505 дней. Об этом 22 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ESCMID).

Как правило, после заражения SARS-CoV-2 организм вырабатывает иммунитет, действующий несколько месяцев. Но есть люди с ослабленным иммунитетом и хроническими болезнями, которые не могут избавиться от коронавируса очень долго. В прошлом году американские и российские медики описали несколько случаев «вечного» заражения у носителей лейкемии, иммунная система которых потеряла способность производить антитела. Если вирус не удавалось подавить извне, он мог сохраняться около года.



В Лондоне в период с марта 2020 года по декабрь 2021 года учёные выявили девять подобных случаев. Семь человек болели в течение трёх месяцев, а двое — рекордно долго, больше года. Четверо в итоге скончались.



Учёные расшифровали РНК вируса, жившего в этих пациентах, и нашли несколько мутаций. Такие изменения характерны для тех вариаций SARS-CoV-2, которые позже вызывали новые волны пандемии. У пациента, болевшего рекордные 505 дней, геном вируса содержал десять мутаций. По мнению исследователей, это говорит о том, что люди с подорванным иммунитетом выступают потенциальным источником новых опасных штаммов.

