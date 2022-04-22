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    Перегруженный самосвал провалился под землю в Ленобласти

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    Региональные дороги Ленинградской области с начала месяца находятся на весенней просушке. В связи с этим в регионе идет охота на большегрузы с перевесом. За третью неделю на штрафстоянку отправили шесть машин.

    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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    На текущей неделе передвижные посты весового контроля особенно ударно поработали во Всеволожском и Кингисеппском районах, сообщает 22 апреля пресс-служба Дорожного комитета Ленобласти. У всех остановленных машин зафиксировали сильный перегруз: вес достигал 40, 50 и даже 60 тонн на 4 оси, хотя разрешено не более 20 тонн. А в деревне Касимово Всеволожского района произошел курьез: забитый песком самосвал в буквальном смысле провалился под землю задними колесами.

    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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    С 1 апреля в Ленобласти идет ежегодный месяц просушки дорог, во время которого ограничен проезд большегрузов. Разрешенная нагрузка для них ограничена до пяти тонн на ось на асфальте и трех тонн на гравийных дорогах. Контролируют соблюдение этих норм передвижные посты весового контроля, а в момент оформления нарушителей на колеса грузовиков надевают специальный блокиратор, шипы которого проколют колесо, если машина тронется с места.

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    Штраф за перегруз для юридического лица составляет до 400 тысяч рублей. Однако на ряд перевозок ограничения не распространяются, к ним, например, относятся перевозки топлива, продуктов и товаров первой необходимости. В этом году на востоке Ленинградской области из-за сильно снежной зимы сроки просушки продлены до 15 мая.

    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
    Фото: Дорожный комитет Ленобласти

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