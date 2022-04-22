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    Петербуржец отсудил полмиллиона за побитую льдом машину. Курьезом с экспертизой он пользоваться не стал

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    1 комментарий

    Житель Петербурга подал в суд на ЖКС, потребовав компенсировать ущерб, нанесенный автомобилю прилетевшей с крыши наледью. Коммунальщики затребовали еще одну экспертизу, но результат оказался совсем не тем, какой они ожидали.

    Как сообщает 22 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, по словам истца, 25 февраля 2021 года супруга припарковала его Opel Meriva у дома 2 по улице Рентгена, а на следующий день машина оказалась разбита упавшей с кровли дома наледью. Мужчина обратился с заявлением в полицию, где зафиксировали факт причинения ущерба. У машины были разбиты лобовое стекло и датчик движения, сломаны передний дворник, омыватель стекла, левая фара и передний бампер, остались вмятины на капоте и крыше, а также возможные скрытые повреждения. По заключению эксперта, ущерб составил 454 791 рубль.

    Мужчина обратился в суд с просьбой взыскать эту сумму с ООО «Жилкомсервис № 1 Петроградского района» вместе с расходами на проведение оценки в 3 900 рублей, 25 тысячами рублей на оплату услуг представителя и госпошлину в 8 037 рублей. По его мнению, машина была повреждена в результате ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязанностей по содержанию кровли.

    В ЖКС иск не признали, посчитав, что доказательств их виновности истец не предоставил. Тем не менее было установлено, что повреждения автомобиль получил именно в результате падения снега и наледи с кровли, а обязанность убирать их с крыши лежит на ответчике. Кроме того, нашелся свидетель, который утром 26 февраля видел стоявший на парковке «Опель» с повреждениями и лежавшими на нем кусками льда.

    Управляющая организация также оспорила размер ущерба, запросив судебную экспертизу, а та неожиданно насчитала стоимость ремонта машины больше, чем было заявлено в иске, — 504 600 рублей. Но истец менять изначальные требования не стал.

    В итоге Петроградский районный суд Петербурга взыскал с ЖКС запрошенные автомобилистом суммы, добавив туда еще 40 тысяч рублей затрат на изготовление заключения.

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    Комментарии (1)

    260982941
    Аналогичным исков к этой конторе на сайте Петроградского райсуда - не один. Складывается ощущение, что крыши они вообще не чистят.
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