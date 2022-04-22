Петербуржец отсудил полмиллиона за побитую льдом машину. Курьезом с экспертизой он пользоваться не стал

Житель Петербурга подал в суд на ЖКС, потребовав компенсировать ущерб, нанесенный автомобилю прилетевшей с крыши наледью. Коммунальщики затребовали еще одну экспертизу, но результат оказался совсем не тем, какой они ожидали.

Как сообщает 22 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, по словам истца, 25 февраля 2021 года супруга припарковала его Opel Meriva у дома 2 по улице Рентгена, а на следующий день машина оказалась разбита упавшей с кровли дома наледью. Мужчина обратился с заявлением в полицию, где зафиксировали факт причинения ущерба. У машины были разбиты лобовое стекло и датчик движения, сломаны передний дворник, омыватель стекла, левая фара и передний бампер, остались вмятины на капоте и крыше, а также возможные скрытые повреждения. По заключению эксперта, ущерб составил 454 791 рубль.

Мужчина обратился в суд с просьбой взыскать эту сумму с ООО «Жилкомсервис № 1 Петроградского района» вместе с расходами на проведение оценки в 3 900 рублей , 25 тысячами рублей на оплату услуг представителя и госпошлину в 8 037 рублей . По его мнению, машина была повреждена в результате ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязанностей по содержанию кровли.

В ЖКС иск не признали, посчитав, что доказательств их виновности истец не предоставил. Тем не менее было установлено, что повреждения автомобиль получил именно в результате падения снега и наледи с кровли, а обязанность убирать их с крыши лежит на ответчике. Кроме того, нашелся свидетель, который утром 26 февраля видел стоявший на парковке «Опель» с повреждениями и лежавшими на нем кусками льда.