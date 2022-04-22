На ЗСД начинаются ремонты, закрывают полосы

На Западном скоростном диаметре в Петербурге начались плановые работы по восстановлению дорожного покрытия основного хода, заездов и ремонту дорожного обустройства. Об этом 22 апреля сообщает телеграм-канал трассы.
«Ограничения, вводимые в связи с производством работ, планируются на часы минимальной транспортной нагрузки с учетом требований к безопасности проведения работ», — отмечается в сообщении.
В ближайшие дни будут ограничивать движение, то есть закрывать полосы на следующих участках (их можно посмотреть на карте):
- на центральном участке между Приморским проспектом и набережной Макарова;
- при съезде на Благодатную улицу и при въезде с Благодатной в сторону набережной Макарова;
- на пункте взимания платы при движении в сторону КАД Север.