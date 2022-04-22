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    В глазах — немой вопрос. На Сестрорецком болоте выпустили сову и коршуна

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    3 комментария
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    Ушастая сова и коршун поселились в природном заказнике «Сестрорецкое болото» в Курортном районе Петербурга. Ранее на петербургских улицах их обнаружили неравнодушные местные жители.

    Как сообщает городской комитет по природопользованию 22 апреля, в естественную среду обитания хищных птиц выпустили председатель ведомства Александр Герман и природоохранный прокурор Петербурга Рустам Рагимов. Судя по снимкам, сделанным во время «новоселья», пернатые больше напуганы, чем рады: клювы птиц приоткрыты, а глаза округлены. Ранее крылатые проходили реабилитацию в ветеринарном госпитале «Зелёный попугай».

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    Оба вида питаются в основном мышевидными грызунами и охотятся на открытых пространствах. Голодными они точно не останутся: в окрестностях заказника расположено немало кормных мест.

    В 2021 году в среду обитания выпустили 15 птиц, переданных горожанами комитету по природопользованию и прошедших лечение и реабилитацию. Среди них — восемь особей пустельги, две серые неясыти и пять канюков.

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    Комментарии (3)

    Laska77
    "Я без пропитания оставаться не могу. Где же я буду харчеваться?"
    Шариков "Собачье сердце"
    274573038
    канешна!кушац нет иди сам мышь ешь!!голого в перьях и на улицу?
    За что?
    alexadmin
    Лишили кормушки и выставили на мороз. Многие сейчас выглядят как та сова.
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