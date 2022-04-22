В глазах — немой вопрос. На Сестрорецком болоте выпустили сову и коршуна

Как сообщает городской комитет по природопользованию 22 апреля, в естественную среду обитания хищных птиц выпустили председатель ведомства Александр Герман и природоохранный прокурор Петербурга Рустам Рагимов. Судя по снимкам, сделанным во время «новоселья», пернатые больше напуганы, чем рады: клювы птиц приоткрыты, а глаза округлены. Ранее крылатые проходили реабилитацию в ветеринарном госпитале «Зелёный попугай».

Ушастая сова и коршун поселились в природном заказнике «Сестрорецкое болото» в Курортном районе Петербурга. Ранее на петербургских улицах их обнаружили неравнодушные местные жители.

Оба вида питаются в основном мышевидными грызунами и охотятся на открытых пространствах. Голодными они точно не останутся: в окрестностях заказника расположено немало кормных мест.



В 2021 году в среду обитания выпустили 15 птиц, переданных горожанами комитету по природопользованию и прошедших лечение и реабилитацию. Среди них — восемь особей пустельги, две серые неясыти и пять канюков.

