Самокатчик, уходя от автомобиля, поймал троллейбус на Васильевском. На Бассейной заблудился таксист

Утро пятницы, 22 апреля, отметилось в Петербурге разнообразием происшествий — от ДТП на КАД до заплутавшего таксиста, создавшего опасную ситуацию на дороге. Весеннего шарма добавил самокатчик, поймавший троллейбус. Пробки при этом удержались на стандартной «шестерке».
На перекрестке 8–9-й линии и Большого проспекта В.О. столкнулись самокатчик и троллейбус. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», молодой человек ехал на самокате по велодорожке и у дома 31 по Большому проспекту В.О. стал уходить от столкновения с автомобилем, но в результате вывернул самокат в троллейбус №10, который следовал параллельно машине. Приехавшие на место медики обследовали пострадавшего и оказали ему первую помощь. От госпитализации он отказался.
ДТП произошло в 9:09 и оформляли его до 9:35. У перекрестка успела скопиться пробка. «Троллейбус полностью перекрыл проезд по магистрали из центра. Возможен только поворот налево с Большого на 8-ю линию», — рассказал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» участник Игорь. Сейчас троллейбусное движение там осуществляется в штатном режиме, добавили в «Горэлектротрансе». Автомобильное движение, по данным «Яндекс.Пробок», тоже нормализовалось.
На КАД у съезда с Дачного проспекта в ДТП сильно смяло «Ладу», пишет в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Егор. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» отметили, что автомобиль быстро увезли на эвакуаторе. Вероятно, авария обошлась без пострадавших.
На Авиационной улице водитель белой LADA Vesta решил повернуть во двор через двойную сплошную и поймал с бок красную легковую, сообщает Александр.
А на Бассейной улице в 7:43 участник группы Дмитрий заметил рассеянного таксиста. Тот проехал «против шерсти» по участку дороги с односторонним движением и едва не вылетел автору видео в лоб.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Последствия аварии посерьезнее утром наблюдали в Шушарах. На Усть-Славянском шоссе кроссовер BMW не вписался в поворот, вылетел с дороги и врезался в столб, пишет Антон. Судя по фото, столб оказался металлическим, поэтому не рухнул, но сильно загнулся, видно оборванные провода. БМВ тоже сильно досталось. О пострадавших не сообщается.
Самыми загруженными улицами утром оказались Пискарёвский проспект и проспект Культуры — Тихорецкий проспект. Первый забился в сторону центра на 9 баллов, второй участок — на 8 баллов. «Семерка» собралась на Индустриальном проспекте — проспекте Большевиков к Октябрьской набережной.
Наиболее крупные пробки скопились:
- в 8:58 на Колтушском шоссе — 4,7 км от перекрёстка с Воейковским шоссе до Мурманского шоссе;
- в 9:58 на Мурманском шоссе — 4,6 км от пруда возле карьера до эстакады над железной дорогой;
- в 8:51 на Старой улице и Колтушском шоссе — 4 км от улицы Быкова до Центральной улицы;
- в 9:26 на Дачном проспекте и Предпортовой улице — 3,6 км от проспекта Стачек до КАД;
- в 8:51 на Колтушском шоссе и проспекте Косыгина — 3,5 км от КАД до Индустриального проспекта.