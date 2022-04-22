Самокатчик, уходя от автомобиля, поймал троллейбус на Васильевском. На Бассейной заблудился таксист

Утро пятницы, 22 апреля, отметилось в Петербурге разнообразием происшествий — от ДТП на КАД до заплутавшего таксиста, создавшего опасную ситуацию на дороге. Весеннего шарма добавил самокатчик, поймавший троллейбус. Пробки при этом удержались на стандартной «шестерке».

На перекрестке 8–9-й линии и Большого проспекта В.О. столкнулись самокатчик и троллейбус. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», молодой человек ехал на самокате по велодорожке и у дома 31 по Большому проспекту В.О. стал уходить от столкновения с автомобилем, но в результате вывернул самокат в троллейбус №10, который следовал параллельно машине. Приехавшие на место медики обследовали пострадавшего и оказали ему первую помощь. От госпитализации он отказался.



ДТП произошло в 9:09 и оформляли его до 9:35. У перекрестка успела скопиться пробка. «Троллейбус полностью перекрыл проезд по магистрали из центра. Возможен только поворот налево с Большого на 8-ю линию», — рассказал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» участник Игорь. Сейчас троллейбусное движение там осуществляется в штатном режиме, добавили в «Горэлектротрансе». Автомобильное движение, по данным «Яндекс.Пробок», тоже нормализовалось.

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На КАД у съезда с Дачного проспекта в ДТП сильно смяло «Ладу», пишет в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Егор. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» отметили, что автомобиль быстро увезли на эвакуаторе. Вероятно, авария обошлась без пострадавших.

На Авиационной улице водитель белой LADA Vesta решил повернуть во двор через двойную сплошную и поймал с бок красную легковую, сообщает Александр.

А на Бассейной улице в 7:43 участник группы Дмитрий заметил рассеянного таксиста. Тот проехал «против шерсти» по участку дороги с односторонним движением и едва не вылетел автору видео в лоб.

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Последствия аварии посерьезнее утром наблюдали в Шушарах. На Усть-Славянском шоссе кроссовер BMW не вписался в поворот, вылетел с дороги и врезался в столб, пишет Антон. Судя по фото, столб оказался металлическим, поэтому не рухнул, но сильно загнулся, видно оборванные провода. БМВ тоже сильно досталось. О пострадавших не сообщается.

Самыми загруженными улицами утром оказались Пискарёвский проспект и проспект Культуры — Тихорецкий проспект. Первый забился в сторону центра на 9 баллов, второй участок — на 8 баллов. «Семерка» собралась на Индустриальном проспекте — проспекте Большевиков к Октябрьской набережной.