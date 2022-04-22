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    Экс-супругу главреда «МК» задержали по делу о краже у него картин и книг

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    Бывшая супруга главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева Евгения Ефимова задержана, ее подозревают в краже у него коллекционных картин и книг в 2018 году. Об этом 22 апреля со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

    «Полицией по подозрению в краже задержана Евгения Ефимова <…> Eй избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщил источник агентства.

    Главред «МК» Гусев обратился в полицию в сентябре 2018 года из-за кражи супругой. дорогостоящей коллекции книг и картин известных художников. Ущерб он оценил в 2 млн долларов. Тогда Ефимову вызывали на допрос, но она находилась в статусе свидетеля.

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