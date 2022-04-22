«Черных банкиров», которыми заправляла владелица алкомаркета, задержали в Петербурге. За 6 лет они заработали 120 млн рублей

Экономическая полиция Петербурга провела серию обысков у фигурантов уголовного дела о «незаконной банковской деятельности». Они работали в тени больше шести лет.



Оперативно-следственные мероприятия прошли в офисе компании, задействованной в обнальной схеме, и по месту жительства четырех фигурантов 19 апреля, стало известно «Фонтанке» 22 апреля. По версии следствия, предполагаемые организаторы, две женщины — 38-летняя жительница области, учредитель алкогольного магазина, и её 36-летняя подруга из Славянки — в 2016 году нашли несколько номинальных фирм. Затем они набрали пул клиентов из числа юридических лиц, которым было необходимо обналичить средства. Для того чтобы снимать деньги, женщины наняли двух курьеров — 49-летнего петербуржца и 28-летнего жителя области. Последний часто также выступал в качестве посредника для клиентов.

