    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, с-в

    767мм

    69%

    Подробнее
    usd75eur81.22
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    «Черных банкиров», которыми заправляла владелица алкомаркета, задержали в Петербурге. За 6 лет они заработали 120 млн рублей

    1266
    3 комментария

    Экономическая полиция Петербурга провела серию обысков у фигурантов уголовного дела о «незаконной банковской деятельности». Они работали в тени больше шести лет.

    Оперативно-следственные мероприятия прошли в офисе компании, задействованной в обнальной схеме, и по месту жительства четырех фигурантов 19 апреля, стало известно «Фонтанке» 22 апреля. По версии следствия, предполагаемые организаторы, две женщины — 38-летняя жительница области, учредитель алкогольного магазина, и её 36-летняя подруга из Славянки — в 2016 году нашли несколько номинальных фирм. Затем они набрали пул клиентов из числа юридических лиц, которым было необходимо обналичить средства. Для того чтобы снимать деньги, женщины наняли двух курьеров — 49-летнего петербуржца и 28-летнего жителя области. Последний часто также выступал в качестве посредника для клиентов.

    До апреля 2022 года группа, уверено следствие, забирая себе 15 % от суммы, заработала 120 млн рублей.

    Во время обысков у фигурантов изъяли все электронные носители и документы.

    Все четверо задержаны.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    266186220
    Как обычно, придется поделиться теперь непосильно нажитым с силовиками и судейскими + условка или минимальный срок, который даже не придется отбывать в МЛС. По этой статье - без вариантов, для этого их периодически и хватают......
    angel of death
    браво, полиция! так держать!
    как говорил Глеб Жиглов: "вор должен сидеть в тюрьме"... "а теперь - горбатый... я сказал - горбатый" =)
    266177646
    По красоте жили. И ТАМ будут жить красиво. И выйдут по красоте продолжат жить
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний