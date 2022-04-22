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    Доллар и евро на Мосбирже ползут вверх

    1998
    1 комментарий

    Рубль снижается на открытии торгов Московской биржи 22 апреля.

    Курс доллара вырос до 75,43 рубля (на 0,86 %), курс евро — до 80,5 рубля (на 0,37 %).

    Рынок акций открылся снижением индексов Мосбиржи и РТС на 0,8–1,5 %.

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    Комментарии (1)

    FVA
    Фонтанка, курсы, в последнее время, сразу на открытии торгов рубль проседает, затем начинает подниматься. Качели целый день, к вечеру устанавливают курс на следующий день. Вот, зачем туфту писать каждый день? Публикуйте тогда графики биржи онлайн. А то, прка вы пишите про проседаеие, курс уде начинает расти
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