Доллар и евро на Мосбирже ползут вверх

Рубль снижается на открытии торгов Московской биржи 22 апреля.
Курс доллара вырос до 75,43 рубля (на
Рынок акций открылся снижением индексов Мосбиржи и РТС на
Сейчас
+9˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Ясная погода, без осадков
Ощущается как 9
1 м/с, с-в
767мм
69%
Рубль снижается на открытии торгов Московской биржи 22 апреля.
Курс доллара вырос до 75,43 рубля (на
Рынок акций открылся снижением индексов Мосбиржи и РТС на
04 апреля 2022, 10:11Евро и доллар на Мосбирже движутся в разных направлениях
05 апреля 2022, 10:23Доллар и евро на Мосбирже падают
15 апреля 2022, 10:11Евро и доллар на Мосбирже колеблются
11 апреля 2022, 10:07Доллар и евро на Мосбирже пошли в рост
24 марта 2022, 10:21Евро и доллар падают в начале торгов
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter