Завскладом задержали в Петербурге по делу об изнасиловании 11-летней, совершенном почти 30 лет назад

«Детский» отдел уголовного розыска Петербурга нашел обидчика 11-летней петербурженки, над которой надругались на чердаке дома на Васильевском острове 28 лет назад. Мужчина уже отбывал наказание по педофильской статье.



60-летнего заведующего складом компании, занимающейся оптовой продажей химической продукции, вызвали на допрос в СК Васильевского острова накануне около двух дня, стало известно «Фонтанке» 22 апреля. По предварительной информации, там ему объявили, что собрали доказательства его причастности к изнасилованию 11-летней девочки, которое произошло в марте 1993 года. Тогда злодей затащил ребенка на чердак дома на Среднем проспекте и надругался.

