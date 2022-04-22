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    Завскладом задержали в Петербурге по делу об изнасиловании 11-летней, совершенном почти 30 лет назад

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    «Детский» отдел уголовного розыска Петербурга нашел обидчика 11-летней петербурженки, над которой надругались на чердаке дома на Васильевском острове 28 лет назад. Мужчина уже отбывал наказание по педофильской статье.

    60-летнего заведующего складом компании, занимающейся оптовой продажей химической продукции, вызвали на допрос в СК Васильевского острова накануне около двух дня, стало известно «Фонтанке» 22 апреля. По предварительной информации, там ему объявили, что собрали доказательства его причастности к изнасилованию 11-летней девочки, которое произошло в марте 1993 года. Тогда злодей затащил ребенка на чердак дома на Среднем проспекте и надругался.

    В 1993 году педофила так и не нашли. А через год подозреваемый сел на 7 лет за изнасилование и развратные действия в отношении малолетней.

    По предварительной информации, мужчина дал признательные показания. Его поместили в изолятор временного содержания.

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