Петербургского одиннадцатиклассника задержали за совращение 14-летней

Следственный комитет не оценил слишком рано начавшуюся половую жизнь 14-летней петербурженки. После заявления её матери в полицию попал старшеклассник.



Заявление в полицию Адмиралтейского района 46-летняя местная жительница принесла накануне около половины первого дня, стало известно 22 апреля «Фонтанке». Женщина сообщила, что в первый день 2022 года её 14-летняя дочь была в гостях у знакомых в доме на набережной Фонтанки. Якобы там 19-летний парень, учащийся 11-го класса, совратил школьницу.

