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    Петербургского одиннадцатиклассника задержали за совращение 14-летней

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    11 комментариев

    Следственный комитет не оценил слишком рано начавшуюся половую жизнь 14-летней петербурженки. После заявления её матери в полицию попал старшеклассник.

    Заявление в полицию Адмиралтейского района 46-летняя местная жительница принесла накануне около половины первого дня, стало известно 22 апреля «Фонтанке». Женщина сообщила, что в первый день 2022 года её 14-летняя дочь была в гостях у знакомых в доме на набережной Фонтанки. Якобы там 19-летний парень, учащийся 11-го класса, совратил школьницу.

    Молодого человека доставили в полицию к вечеру 21 апреля.

    СК возбудил уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

    После этого школьника отпустили под подписку о невыезде.

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    Комментарии (11)

    angel of death
    и куда её родители смотрели?

    опять наплевательское отношение к своим детям, и опять нарушение родительских обязанностей - 14 лет не повод отпускать ребёнка к друзьям на вписки...
    07A
    У насильников всегда находятся добряки адвокаты. Гуманисты рассуждают так: девочка уже пострадала, зачем ломать жизнь парню. Спасибо им.
    Леонтий
    Все ,теперь на каторгу загонят.
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