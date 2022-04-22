В Петербурге идеальный день для прогулок. А в выходные погода испортится

Антициклон в Петербурге пока сохраняет солнечную и очень тёплую погоду. А в субботу и воскресенье станет чуть холоднее, возможны дожди.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 апреля осадков не ожидается, ветер умеренный. Ночью было плюс 3–5 градусов, днем воздух прогреется до 14–16, на побережье Финского залива местами до 11. Атмосферное давление будет слабо понижаться.



Сегодня регион останется под влиянием гребня антициклона, который сохранит в небе разрозненные облачные поля, поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.



«Воздушные массы будут активно прогреваться, и температурные показатели приблизятся к максимуму, зафиксированному с начала нынешнего года, который составляет +15,3 градуса и наблюдался 20 апреля. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы. В субботу облаков станет больше, местами по области возможны небольшие дожди, а температура понизится», — пишет Леус.

