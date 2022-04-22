    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, с-в

    767мм

    69%

    Подробнее
    usd75eur81.22
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    В Петербурге идеальный день для прогулок. А в выходные погода испортится

    8537
    2 комментария

    Антициклон в Петербурге пока сохраняет солнечную и очень тёплую погоду. А в субботу и воскресенье станет чуть холоднее, возможны дожди.

    Фото: Александр Спиридонов
    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 апреля осадков не ожидается, ветер умеренный. Ночью было плюс 3–5 градусов, днем воздух прогреется до 14–16, на побережье Финского залива местами до 11. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

    Сегодня регион останется под влиянием гребня антициклона, который сохранит в небе разрозненные облачные поля, поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    «Воздушные массы будут активно прогреваться, и температурные показатели приблизятся к максимуму, зафиксированному с начала нынешнего года, который составляет +15,3 градуса и наблюдался 20 апреля. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы. В субботу облаков станет больше, местами по области возможны небольшие дожди, а температура понизится», — пишет Леус.

    СЗ УГМС обещает в выходные плюс 11–13 градусов, 24 апреля в конце дня местами небольшой дождь, ветер в прибрежных районах местами порывистый.

    Фото: Александр Спиридонов

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    angel of death
    и где же доблестная авиация, которая разгонит тучи?

    остались только заплесневелые дворцы и болотные чудища...
    NoName1234
    Да кто бы сомневался, что на выходные погода испортится….
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний