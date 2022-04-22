Массажистку ограбили в Московском районе двое мужчин, пришедших под видом клиентов

В полицию 26-летняя жительница Московского района обратилась накануне днем, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 апреля. Она, по предварительной информации, сообщила, что около 12:40 в её квартиру на улице Юрия Гагарина пришли двое под видом клиентов. Вместо того, чтобы лечь на кушетку, они обшарили помещение и забрали наличные — 7 тысяч рублей. Затем, угрожая девушке кулаками, грабители заставили её перевести им еще тысячи с банковского счета на указанный ими электронный кошелек.

Логиста сети супермаркетов задержали в Петербурге по делу о грабеже массажистки.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали на улице Софьи Ковалевской одного из предполагаемых грабителей — 28-летнего оператора-логиста известной сети супермаркетов. В полиции, куда его доставили, выяснилось, что у мужчины это десятое, «юбилейное» уголовное дело. Ранее он привлекался к ответственности за грабежи, мошенничество и разбой.



В рамках возбужденного уголовного дела его задержали на двое суток по 91 статье УПК.

