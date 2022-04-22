Росавиация предупредила авиакомпании, что надо подготовиться к полётам без GPS

Авиакомпании получили письмо с рекомендациями замглавы Росавиации Дмитрия Ядрова, в котором говорится о необходимости подготовиться к полетам без GPS — американской глобальной навигационной спутниковой системы. В частности, предлагается провести дополнительные занятия с лётным составом, на которых должны быть отработаны действия на случай сбоев в работе навигации. Об этом 22 апреля пишут «Известия».

Причина, как говорится в сообщении, — возможное отключение GPS, а также глушение сигнала и спуфинг-атаки (то есть подмена сигнала) в районе Калининградской области, над Балтийским морем, в восточной части Финляндии, над Чёрным морем, в районе Средиземноморья.



«Согласно письму, на этапе планирования полетов экипажи должны быть готовы к выполнению стандартных процедур взлета и захода на посадку, не связанных с применением спутникового сигнала, и использованию ими дублирующих средств воздушной навигации. Пилотам рекомендовано контролировать положение самолетов с помощью традиционных навигационных средств при выполнении полетов в непосредственной близости от ряда районов, проверять доступность радиотехнических средств, имеющих решающее значение для полета по заданному маршруту и заходу на посадку», — пишет издание.

По словам источника в Росавиации, просьба носит рекомендательный характер, случаи «глушения» не связаны с событиями на Украине, они периодически фиксируются и в других регионах России. В «России», «Аэрофлоте», S7 Airlines, «Победе», «ИрАэро» рассказали, что после 24 февраля пилоты не фиксировали помех и сбоев GPS. Также перевозчики подчёркивают, что пилоты способны надёжно и безопасности вести самолёт от взлёта до посадки даже при полном исчезновении сигнала GPS.

