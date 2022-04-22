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    Росавиация предупредила авиакомпании, что надо подготовиться к полётам без GPS

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    35 комментариев

    Авиакомпании получили письмо с рекомендациями замглавы Росавиации Дмитрия Ядрова, в котором говорится о необходимости подготовиться к полетам без GPS — американской глобальной навигационной спутниковой системы. В частности, предлагается провести дополнительные занятия с лётным составом, на которых должны быть отработаны действия на случай сбоев в работе навигации. Об этом 22 апреля пишут «Известия».

    Причина, как говорится в сообщении, — возможное отключение GPS, а также глушение сигнала и спуфинг-атаки (то есть подмена сигнала) в районе Калининградской области, над Балтийским морем, в восточной части Финляндии, над Чёрным морем, в районе Средиземноморья.

    «Согласно письму, на этапе планирования полетов экипажи должны быть готовы к выполнению стандартных процедур взлета и захода на посадку, не связанных с применением спутникового сигнала, и использованию ими дублирующих средств воздушной навигации. Пилотам рекомендовано контролировать положение самолетов с помощью традиционных навигационных средств при выполнении полетов в непосредственной близости от ряда районов, проверять доступность радиотехнических средств, имеющих решающее значение для полета по заданному маршруту и заходу на посадку», — пишет издание.

    По словам источника в Росавиации, просьба носит рекомендательный характер, случаи «глушения» не связаны с событиями на Украине, они периодически фиксируются и в других регионах России. В «России», «Аэрофлоте», S7 Airlines, «Победе», «ИрАэро» рассказали, что после 24 февраля пилоты не фиксировали помех и сбоев GPS. Также перевозчики подчёркивают, что пилоты способны надёжно и безопасности вести самолёт от взлёта до посадки даже при полном исчезновении сигнала GPS.

    «Сейчас существует четыре глобальные навигационные спутниковые системы: GPS, управление которой осуществляется правительством США, российская ГЛОНАСС, европейская Galileo и китайская Compass. <...> Самые распространенные гражданские самолёты как в России, так и в мире, в том числе Airbus, Boeing и Superjet 100, оборудованы бортовыми системами и приборами, которые принимают только сигнал GPS», — отмечается в публикации.

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    Комментарии (35)

    идиот
    по мху и засечкам на деревьях.
    Denis_5e4cccd08a04e
    Предполагаю, что GPS все же не отключат. Хлопотно и мало профита. В Питере есть шанс зацепить финнов и эстонцев. Рядом с Калининградом вообще напряженный трафик в воздухе, самый что ни на есть международный. Кроме того, если будут аварии с мирными гражданами, то это значит измараться, чего большинство здравомыслящих не хочет.
    rings89
    Транжирили страну,ничего не производили - вот,ведь,как повернулось!
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