В Москве мужчину арестовали за финансирование экстремизма. Его родные говорят о переводах друзьям на Украину

Савеловский районный суд Москвы заключил под стражу Михаила Кавуна, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Представитель управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова в разговоре с ТАСС заявила, что Кавун в 2015–2019 годах якобы «систематически выезжал на территорию другого государства с целью оказания финансовой поддержки и передачи денежных средств руководству и участникам экстремистской организации».
Родственники Кавуна рассказали, что он пару раз перевел деньги кому-то из друзей на Украине. Сначала мужчину арестовали по административному делу. После того, как срок истек, он улетел в Астрахань. Там его задержали уже по делу уголовному.