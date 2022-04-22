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    В Москве мужчину арестовали за финансирование экстремизма. Его родные говорят о переводах друзьям на Украину

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    3 комментария

    Савеловский районный суд Москвы заключил под стражу Михаила Кавуна, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

    Представитель управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова в разговоре с ТАСС заявила, что Кавун в 2015–2019 годах якобы «систематически выезжал на территорию другого государства с целью оказания финансовой поддержки и передачи денежных средств руководству и участникам экстремистской организации».

    Родственники Кавуна рассказали, что он пару раз перевел деньги кому-то из друзей на Украине. Сначала мужчину арестовали по административному делу. После того, как срок истек, он улетел в Астрахань. Там его задержали уже по делу уголовному.

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    Комментарии (3)

    denem
    не на Украину, а в Украину когда вы это поймете
    Свободу Лёхе!
    А, вообще ничего непонятно: вот, есть РФ, есть - Украина, два государства суверенных(!)). И, вот, кокой между ними.. Статус? Может, уже правильно писать РФ*, может - наоборот, кто знает? Вот я - не знаю, но.. Господи сейчас прийдёт и, всё-всё мне расскажет но, к сожалению, к утру я всё забуду, а может - к счастью.. но, если я.. запомню - Всё расскажу! )
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