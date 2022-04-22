В Москве мужчину арестовали за финансирование экстремизма. Его родные говорят о переводах друзьям на Украину

А, вообще ничего непонятно: вот, есть РФ, есть - Украина, два государства суверенных(!)). И, вот, кокой между ними.. Статус? Может, уже правильно писать РФ*, может - наоборот, кто знает? Вот я - не знаю, но.. Господи сейчас прийдёт и, всё-всё мне расскажет но, к сожалению, к утру я всё забуду, а может - к счастью.. но, если я.. запомню - Всё расскажу! )