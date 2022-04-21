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    Машина такси отправила «Ауди» на тротуар у метро «Пионерская»

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    Серьезная авария произошла в Приморском районе Петербурга вечером 21 апреля. Как сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП», перекресток Коломяжского и Богатырского проспектов не поделили такси и «Ауди». Вторая машина в результате снесла ограждения и вылетела на тротуар.

    На опубликованных в Сети кадрах видно, что перекресток из-за ДТП оказался заблокирован, а врачи скорой помощи укладывают на носилки человека. Не исключено, что это пешеход.

    читатель «Фонтанки» Дмитрий

    «Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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