Машина такси отправила «Ауди» на тротуар у метро «Пионерская»

Серьезная авария произошла в Приморском районе Петербурга вечером 21 апреля. Как сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП», перекресток Коломяжского и Богатырского проспектов не поделили такси и «Ауди». Вторая машина в результате снесла ограждения и вылетела на тротуар.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что перекресток из-за ДТП оказался заблокирован, а врачи скорой помощи укладывают на носилки человека. Не исключено, что это пешеход.
читатель «Фонтанки» Дмитрий
«Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.