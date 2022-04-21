«АукцЫон» даст в Петербурге большой весенний концерт

«АукцЫон» в Петербурге — признак стабильности. Коллектив регулярно выступает в родном городе, и каждый такой концерт всегда событие, даже несмотря на то, что команда Леонида Федорова нечасто балует новинками и чаще всего зрители слушают знакомые хиты. Большой весенний концерт «АукцЫона» состоится 26 апреля в клубе «Морзе» (12+).

Сообщается, что на концерте прозвучат хиты с 14 альбомов группы, но какие именно — загадка. Дело в том, что на выступлениях «АукцЫона» всегда присутствует некоторая доля импровизации и музыканты часто меняют сет-лист в зависимости от душевных порывов. Это лишь одна из множества причин регулярно посещать их концерты.

Да, со времен альбома «Мечты» новинок от «АукцЫона» не было, однако поклонники регулярно получают музыкальные весточки от Леонида Федорова как сольного исполнителя. Например, в прошлом году музыкант выпустил два полноформатных альбома — «Блейк» (на стихи английского поэта Уильяма Блэйка) и «Последний друг», написанный на стихи клавишника «АукцЫона» Леонида Озерского. Суммарно это 28 новых, интересно аранжированных и прекрасно исполненных песен. Настоящий праздник для почитателей таланта Федорова.



Не стоит, однако, забывать, что «АукцЫон» — это не только Федоров, но еще и Олег Гаркуша, который также потихоньку развивает сольное творчество. Да, до продуктивности товарища ему еще далеко, но в прошлом году у Гаркуши совместно с группой «Диктофон» вышел сингл «Изменилось». Быть может, скоро будет и второй сольный альбом?



Поживем — услышим, а пока можно встретить теплую (наконец-то!) весну в компании «АукцЫона».

