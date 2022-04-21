Индонезия заявила, что прислала приглашение президенту России на саммит G20

Лидеры всех стран G20 приглашены на предстоящий в конце текущего года саммит группы, включая президента РФ Владимира Путина, заявила министр финансов Индонезии Мульяни Индравати. Индонезия в текущем году является председателем в «Группе двадцати».

«Мы пригласили (Путина)», — сказала Индравати в ходе мероприятия на площадке Международного валютного фонда, передает РИА Новости. Она отметила, что приглашения на подобные крупные мероприятия направляются лидерам заранее.

Индравати добавила, что все страны G20 уже получили свои приглашения.