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    Индонезия заявила, что прислала приглашение президенту России на саммит G20

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    6 комментариев

    Лидеры всех стран G20 приглашены на предстоящий в конце текущего года саммит группы, включая президента РФ Владимира Путина, заявила министр финансов Индонезии Мульяни Индравати. Индонезия в текущем году является председателем в «Группе двадцати».

    «Мы пригласили (Путина)», — сказала Индравати в ходе мероприятия на площадке Международного валютного фонда, передает РИА Новости. Она отметила, что приглашения на подобные крупные мероприятия направляются лидерам заранее.

    Индравати добавила, что все страны G20 уже получили свои приглашения.

    Саммит G20 пройдёт 15–16 ноября 2022 года в Индонезии на острове Бали.

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    Комментарии (6)

    OttoVonNasmorck
    На Бали? Нет, не могу. Уже купил билет на концерт Кобзона. Не приеду - обидится.
    Zdyb
    Не полетит. Самолёта такого нет. Только машиной. Вот у него есть Волга и прицеп Скиф. Как раз можно выезжать. К ноябрю доберется
    Денеб
    Добрая Индонезия! Что бы мы без неё делали?
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