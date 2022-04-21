    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 3

    3 м/с, вос

    768мм

    69%

    Подробнее
    usd75eur81.22
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Россия передаст Казахстану неиспользуемое имущество на Байконуре

    1704
    1 комментарий

    Правительство России приняло предложение передать Казахстану неиспользуемое имущество, которое находится на космодроме Байконур.

    Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале нормативной и правовой информации 21 апреля.

    «Принять предложение Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» о безвозмездной передаче движимого имущества из федеральной собственности в государственную собственность Республики Казахстан по перечню согласно предложению», — говорится в тексте распоряжения.

    Казахстану, в частности, передадут космический аппарат «Экран-М», его составные части, а также сборочно-защитный блок, его комплектующие и запасные инструменты.

    Ранее радио Sputnik сообщило, что Дмитрий Песков раскрыл подробности участия Владимира Путина в запуске ракеты-носителя с космодрома Восточный.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Главный спец по технике консервации
    Два вопроса. Нет, полтора. Пилотируемые запуски - все? Аренду оплачивать не перестанем?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний