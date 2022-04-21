Россия передаст Казахстану неиспользуемое имущество на Байконуре

«Принять предложение Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» о безвозмездной передаче движимого имущества из федеральной собственности в государственную собственность Республики Казахстан по перечню согласно предложению», — говорится в тексте распоряжения.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале нормативной и правовой информации 21 апреля.

Казахстану, в частности, передадут космический аппарат «Экран-М», его составные части, а также сборочно-защитный блок, его комплектующие и запасные инструменты.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Дмитрий Песков раскрыл подробности участия Владимира Путина в запуске ракеты-носителя с космодрома Восточный.