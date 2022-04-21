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    «Новатэк» подтвердил трагическую гибель бывшего члена правления и его семьи

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    2 комментария

    Компания «Новатэк» подтвердила информацию о трагедии, которая произошла в семье бывшего члена правления Сергея Протосени. 21 апреля экс-топ-менеджера, его жену и дочь нашли убитыми на вилле в Испании.

    «К сожалению, в СМИ появились спекуляции на эту тему, но мы убеждены, что данные спекуляции не имеют отношения к действительности. Надеемся, что правоохранительные органы Испании проведут тщательное и объективное расследование и разберутся в произошедшем», — заявили в компании.

    Тела трех человек обнаружили во вторник, 19 апреля, на вилле в муниципалитете Льорет-де-Мар. По данным телеканала Telecinco, Сергей Протосеня владел состоянием в € 400 млн и обычно проживал во Франции. Семья приехала в Испанию на пасхальные праздники. Полиция рассматривает версию, по которой мужчина мог убить свою жену и дочь, а потом покончить с собой.

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    Комментарии (2)

    zlopopik
    Олигархи и прочие богатенькие больше не нужны. Капиталы вывезены за границу, на этом миссия этих челноков завершена. Далее - утилизация.
    274580688
    алекперова давно проверяли?
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