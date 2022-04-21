«Новатэк» подтвердил трагическую гибель бывшего члена правления и его семьи

Компания «Новатэк» подтвердила информацию о трагедии, которая произошла в семье бывшего члена правления Сергея Протосени. 21 апреля экс-топ-менеджера, его жену и дочь нашли убитыми на вилле в Испании.



«К сожалению, в СМИ появились спекуляции на эту тему, но мы убеждены, что данные спекуляции не имеют отношения к действительности. Надеемся, что правоохранительные органы Испании проведут тщательное и объективное расследование и разберутся в произошедшем», — заявили в компании.

Тела трех человек обнаружили во вторник, 19 апреля, на вилле в муниципалитете Льорет-де-Мар. По данным телеканала Telecinco, Сергей Протосеня владел состоянием в € 400 млн и обычно проживал во Франции. Семья приехала в Испанию на пасхальные праздники. Полиция рассматривает версию, по которой мужчина мог убить свою жену и дочь, а потом покончить с собой.