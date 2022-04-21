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    Женщине в Петербурге помешал каршеринг. Она показала «когти»

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    7 комментариев

    Полиция проводит проверку по факту инцидента с автомобилем каршеринга в Московском районе Петербурга 21 апреля.

    Как рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга | Новости | Угоны» «ВКонтакте», на Парфеновской улице женщина хотела выехать со двора, но ей помешал стоящий в проезде каршеринг. Она придумала странный способ освободить дорогу.

    ДТП и ЧП Санкт-Петербурга | Новости | Угоны

    «Она как будто всю жизнь ждала такого повода, чтобы расцарапать машину каршеринга. А может быть, это обычный для дамы способ решить проблему. Разборки на Парфеновской продолжались до приезда полиции», — пишут в группе.

    В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» пояснили, что информация об инциденте поступила к полицию в 10:51. Сообщалось, что неадекватная женщина у дома 9 по Парфеновской улице протаранила автомобиль каршеринга. «В результате выезда никого не обнаружено. Заявлений не поступало. Проводится проверка», — отчитались в главке.

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    Комментарии (7)

    hal9000
    дочего тупой народ..нельзя руками откатить чтоли было??..женщину можно понять..нервная муж наверно всю зарплату пропил..так самой приходится тянуть ипотеку и ребенка..конеЧно она нервничает..муж пьяный на диване спит а она..а этот то с телефоном не мог откатить чтоли??че за дичь вообще??
    АдъМирал
    В последнее время наблюдаю значительное увеличение неадекваток- "ненасосалааподарилок" на дорогах. Видать, ломка привычного образа жизни "мне всё можно" из-за спецоперации ©.
    Ark7
    Сколько в городе таких: "да я на минутку!"
    Ту же Большую Конюшенную регулярно такие придурки перекрывают. И не сделать с ними ничего. Я эту девушку могу понять.
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