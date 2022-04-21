Женщине в Петербурге помешал каршеринг. Она показала «когти»

Полиция проводит проверку по факту инцидента с автомобилем каршеринга в Московском районе Петербурга 21 апреля.
Как рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга | Новости | Угоны» «ВКонтакте», на Парфеновской улице женщина хотела выехать со двора, но ей помешал стоящий в проезде каршеринг. Она придумала странный способ освободить дорогу.
«Она как будто всю жизнь ждала такого повода, чтобы расцарапать машину каршеринга. А может быть, это обычный для дамы способ решить проблему. Разборки на Парфеновской продолжались до приезда полиции», — пишут в группе.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» пояснили, что информация об инциденте поступила к полицию в 10:51. Сообщалось, что неадекватная женщина у дома 9 по Парфеновской улице протаранила автомобиль каршеринга. «В результате выезда никого не обнаружено. Заявлений не поступало. Проводится проверка», — отчитались в главке.