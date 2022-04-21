Грузовики столкнулись на «Скандинавии». Один на боку, частично в кювете, есть погибший

Смертельное ДТП произошло вечером 21 апреля на автодороге «Скандинавия» в Ленинградской области.
«Фура в кашу. Вероятно, заснул», — рассказал «Фонтанке» читатель Алексей.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» пояснили, что около 20:10 на 56-м километре трассы А-181, в направлении Петербурга, столкнулись два грузовика. По предварительным данным, один человек погиб и один пострадал.
«Рассыпан щебень, перекрыто две полосы из трёх, движение осуществляется по одной полосе. На месте находится представитель обслуживающий дорогу подрядный организации», — отметили в пресс-службе.