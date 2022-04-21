Двое не смогли разъехаться на Северном проспекте, в ход пошел слезоточивый «Удар»

43-летний петербуржец может стать фигурантом уголовного дела после дорожной разборки во дворе дома 8/2 по Северному проспекту. На удар кулаком он ответил аэрозольным «Ударом». Об этом «Фонтанке» стало известно 21 апреля.
Инцидент произошел накануне и попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах две белые машины, которые не смогли разъехаться в запаркованном дворе. В итоге житель Петербурга не выдержал и вышел из своего автомобиля, чтобы поговорить с водителем, стоящим позади. После непродолжительного диалога инициатор беседы получил кулаком в лицо. Не стерпев обиды, он ринулся к своей машине, достал из бардачка аэрозольный пистолет «Удар» и выстрелил в обидчика, который находился в салоне своего авто.
Потерпевшим оказался 35-летний мигрант из Узбекистана. На кадрах видно, что ему больно и обидно. Владельца «Удара» вскоре доставили в отдел полиции, где оформили административный протокол о мелком хулиганстве и поместили в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.