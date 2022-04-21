ФТС решила не рассказывать про экспорт и импорт

На фоне западных санкций Федеральная таможенная служба РФ приняла решение временно не публиковать данные по экспорту и импорту. Об этом 21 апреля объявил журналистам глава ведомства Владимир Булавинов.



«ФТС не публикует статистику по импорту и экспорту. Я поддерживаю это решение и считаю его оправданным во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок. Это временная мера», — цитирует Булавинова РИА Новости.



Последний раз обнародовали январскую статистику экспорта и импорта в страны, являющиеся основными торговыми партнёрами РФ.

