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    ФТС решила не рассказывать про экспорт и импорт

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    2 комментария

    На фоне западных санкций Федеральная таможенная служба РФ приняла решение временно не публиковать данные по экспорту и импорту. Об этом 21 апреля объявил журналистам глава ведомства Владимир Булавинов.

    «ФТС не публикует статистику по импорту и экспорту. Я поддерживаю это решение и считаю его оправданным во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок. Это временная мера», — цитирует Булавинова РИА Новости.

    Последний раз обнародовали январскую статистику экспорта и импорта в страны, являющиеся основными торговыми партнёрами РФ.

    Иностранные государства вводят санкции против России после начала военной спецоперации на Украине, о которой 24 февраля объявил президент РФ Путин.

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    Комментарии (2)

    Диванный Эксперт
    Ни в коем случае не публиковать данные о курсах валют. Тем более о стоимости продуктов и предметов первой необходимости.
    Хромосома
    ФТС решила не рассказывать про экспорт и импорт - это что-то типа "о покойнике или хорошо, или ничего"?
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