ФТС решила не рассказывать про экспорт и импорт

На фоне западных санкций Федеральная таможенная служба РФ приняла решение временно не публиковать данные по экспорту и импорту. Об этом 21 апреля объявил журналистам глава ведомства Владимир Булавинов.
«ФТС не публикует статистику по импорту и экспорту. Я поддерживаю это решение и считаю его оправданным во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок. Это временная мера», — цитирует Булавинова РИА Новости.
Последний раз обнародовали январскую статистику экспорта и импорта в страны, являющиеся основными торговыми партнёрами РФ.
Иностранные государства вводят санкции против России после начала военной спецоперации на Украине, о которой 24 февраля объявил президент РФ Путин.