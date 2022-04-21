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    Суд обязал Смольный обезопасить пешеходные переходы на Миллионной, но позволил не спешить

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    1 комментарий

    Куйбышевский районный суд обязал комитет по благоустройству установить ограждения на перекрёстке в центре Петербурга. В ближайший год они едва ли появятся — чиновники уверены, что работы можно отложить.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов 21 апреля, речь идёт о переходах на перекрёстке Миллионной улицы и Мошкова переулка. ГОСТ диктует, чтобы там были пешеходные ограждения перильного типа. Проверка выявила, что их нет, зато есть угроза безопасности дорожного движения, жизни и здоровью граждан.

    Прокурор требовал, чтобы пробел в благоустройстве начали устранять уже в 2023 году. Представитель комблага парировал, что включать работы в адресную программу на следующий год неразумно.

    Рассмотрев гражданское дело, суд согласился, что ограждения должны появиться, но не обязательно в следующем году. У Смольного есть 24 месяца на то, чтобы включить их установку в адресную программу. Срок начнут отсчитывать с того момента, как решение суда вступит в силу.

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    Комментарии (1)

    grannie
    Достали эти "пешеходные ограждения перильного типа"! Нет их - и слава богу, и не надо. Кому хочется за забор - пусть в СИЗО сядет, оставьте город в покое своими дебильными загонами. А уж в квартале от Эрмитажа это безобразие ставить - это вообще за гранью разума.
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