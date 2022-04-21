Суд обязал Смольный обезопасить пешеходные переходы на Миллионной, но позволил не спешить

Куйбышевский районный суд обязал комитет по благоустройству установить ограждения на перекрёстке в центре Петербурга. В ближайший год они едва ли появятся — чиновники уверены, что работы можно отложить.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 21 апреля, речь идёт о переходах на перекрёстке Миллионной улицы и Мошкова переулка. ГОСТ диктует, чтобы там были пешеходные ограждения перильного типа. Проверка выявила, что их нет, зато есть угроза безопасности дорожного движения, жизни и здоровью граждан.
Прокурор требовал, чтобы пробел в благоустройстве начали устранять уже в 2023 году. Представитель комблага парировал, что включать работы в адресную программу на следующий год неразумно.
Рассмотрев гражданское дело, суд согласился, что ограждения должны появиться, но не обязательно в следующем году. У Смольного есть 24 месяца на то, чтобы включить их установку в адресную программу. Срок начнут отсчитывать с того момента, как решение суда вступит в силу.