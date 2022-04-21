Суд обязал Смольный обезопасить пешеходные переходы на Миллионной, но позволил не спешить

Куйбышевский районный суд обязал комитет по благоустройству установить ограждения на перекрёстке в центре Петербурга. В ближайший год они едва ли появятся — чиновники уверены, что работы можно отложить.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 21 апреля, речь идёт о переходах на перекрёстке Миллионной улицы и Мошкова переулка. ГОСТ диктует, чтобы там были пешеходные ограждения перильного типа. Проверка выявила, что их нет, зато есть угроза безопасности дорожного движения, жизни и здоровью граждан.

