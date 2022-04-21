Бобер, выбравшись «за витаминами», успел попозировать фотографу в Нижне-Свирском заповеднике

В Ленобласти бобры выбираются из своих нор после зимовки. В поисках свежих веточек они не отвлекаются даже на отирающихся рядом фотографов, позволяя им ловить очаровательные кадры.

Фотографии такого «местного жителя» опубликовали 21 апреля в группе Нижне-Свирского государственного заповедника «ВКонтакте». Первую весеннюю вылазку бобра на научном стационаре в урочище Гумбарицы заметили 12 апреля, и с тех пор тот стал охотно позировать сотруднику научного отдела Анатолию Смирнову.



«Возможно, зверь настолько нацелен на поиски свежей растительности, что не обращает внимания на досадные раздражители в виде фотографа — особенно если он точно не является конкурентом за вкусную веточку», — отмечают в заповеднике.