    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 4

    3 м/с, с-в

    769мм

    70%

    Подробнее
    usd75eur81.22
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Бобер, выбравшись «за витаминами», успел попозировать фотографу в Нижне-Свирском заповеднике

    1645
    2 комментария

    В Ленобласти бобры выбираются из своих нор после зимовки. В поисках свежих веточек они не отвлекаются даже на отирающихся рядом фотографов, позволяя им ловить очаровательные кадры.

    Фотографии такого «местного жителя» опубликовали 21 апреля в группе Нижне-Свирского государственного заповедника «ВКонтакте». Первую весеннюю вылазку бобра на научном стационаре в урочище Гумбарицы заметили 12 апреля, и с тех пор тот стал охотно позировать сотруднику научного отдела Анатолию Смирнову.

    «Возможно, зверь настолько нацелен на поиски свежей растительности, что не обращает внимания на досадные раздражители в виде фотографа — особенно если он точно не является конкурентом за вкусную веточку», — отмечают в заповеднике.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    grannie
    Почему фотографа не назвали, как принято, бивер-вотчером? Опять недосмотрели.
    any_5e4cfc41eb9fb
    Если речь идет о животном, то это — бобр, а не бобёр, как в анекдоте про "выдыхай!"
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний