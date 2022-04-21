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    Тайная жизнь ДПС. В Петербурге приговорили бывшего инспектора, который был готов на многое

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    3 комментария

    Выборгский районный суд Петербурга конвертировал в реальный срок услуги, которые бывший сотрудник ДПС оказывал параллельно службе. Он спасал коллегу, впавшего в немилость после пьяной езды, придумывал уголовные дела и присматривался к угону.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 21 апреля Михаил Образцов услышал обвинительный приговор за мошенничество и покушение на него. Аферы пришлись на период его работы в отдельном батальоне ДПС № 5 ГИБДД в марте 2020 года.

    Согласно материалам дела, Образцов отозвался на беду сослуживца-инспектора, который сам оказался в роли нарушителя дорожного спокойствия и не захотел проходить медосвидетельствование. Нежелание дышать в трубочку сулило лишение прав и подпись в приказе об увольнении. Образцов пообещал спасение, хотя в действительности мог поддержать разве что морально.

    Его усилиями провинившемуся позвонил человек, вселивший уверенность, что он из ФСБ и подкупит всех от очевидцев до судьи. Цена вопроса — 420 тысяч рублей. Полный надежд сотрудник заплатил и тут же попался на крючок лукавого коллеги снова.

    Образцов по-своему воспользовался предложением инспектора угнать его же машину, чтобы получить страховку, и заявил, что начальство уже в курсе всех грехов и они оба — фигуранты дел о мошенничестве и превышении должностных полномочий. Исправлять взялся и это, но запросил уже полмиллиона рублей. Деньги предполагалось делить на троих, при их передаче одного из помощников задержали.

    Выборгский суд назначил Образцову 4,5 года в колонии общего режима. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались подельники — родственники Евгений и Сергей Трофимовы. Их наказали условно на 3 и 2 года соответственно. Все трое вину признали.

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    Комментарии (3)

    Pilat
    Лохи остались только там, где их раньше не пугали.
    Леонтий
    Срок за этот анекдот не малый отвесели.
    Dmitry Antonov
    Ого! Дошли уже до того, что разводят своих собственных коллег.
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