Тайная жизнь ДПС. В Петербурге приговорили бывшего инспектора, который был готов на многое

Выборгский районный суд Петербурга конвертировал в реальный срок услуги, которые бывший сотрудник ДПС оказывал параллельно службе. Он спасал коллегу, впавшего в немилость после пьяной езды, придумывал уголовные дела и присматривался к угону.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 21 апреля Михаил Образцов услышал обвинительный приговор за мошенничество и покушение на него. Аферы пришлись на период его работы в отдельном батальоне ДПС № 5 ГИБДД в марте 2020 года.



Согласно материалам дела, Образцов отозвался на беду сослуживца-инспектора, который сам оказался в роли нарушителя дорожного спокойствия и не захотел проходить медосвидетельствование. Нежелание дышать в трубочку сулило лишение прав и подпись в приказе об увольнении. Образцов пообещал спасение, хотя в действительности мог поддержать разве что морально.

