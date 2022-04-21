Тайная жизнь ДПС. В Петербурге приговорили бывшего инспектора, который был готов на многое

Выборгский районный суд Петербурга конвертировал в реальный срок услуги, которые бывший сотрудник ДПС оказывал параллельно службе. Он спасал коллегу, впавшего в немилость после пьяной езды, придумывал уголовные дела и присматривался к угону.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 21 апреля Михаил Образцов услышал обвинительный приговор за мошенничество и покушение на него. Аферы пришлись на период его работы в отдельном батальоне ДПС № 5 ГИБДД в марте 2020 года.
Согласно материалам дела, Образцов отозвался на беду сослуживца-инспектора, который сам оказался в роли нарушителя дорожного спокойствия и не захотел проходить медосвидетельствование. Нежелание дышать в трубочку сулило лишение прав и подпись в приказе об увольнении. Образцов пообещал спасение, хотя в действительности мог поддержать разве что морально.
Его усилиями провинившемуся позвонил человек, вселивший уверенность, что он из ФСБ и подкупит всех от очевидцев до судьи. Цена вопроса — 420 тысяч рублей. Полный надежд сотрудник заплатил и тут же попался на крючок лукавого коллеги снова.
Образцов по-своему воспользовался предложением инспектора угнать его же машину, чтобы получить страховку, и заявил, что начальство уже в курсе всех грехов и они оба — фигуранты дел о мошенничестве и превышении должностных полномочий. Исправлять взялся и это, но запросил уже полмиллиона рублей. Деньги предполагалось делить на троих, при их передаче одного из помощников задержали.
Выборгский суд назначил Образцову 4,5 года в колонии общего режима. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались подельники — родственники Евгений и Сергей Трофимовы. Их наказали условно на 3 и 2 года соответственно. Все трое вину признали.