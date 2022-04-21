Петербургские охотники за авророй готовятся к последнему событию в сезоне

Петербургские охотники за северным сиянием готовятся к окончанию сезона. Но шансы полюбоваться авророй ещё есть.
Минувшей ночью в Ленинградской области наблюдали не очень сильное сияние. Есть некоторая вероятность, что предстоящей ночью оно появится снова. Фотографии и видео публикует телеграм-канал «Астро Фото Болото».
Скоро северного сияния не будет видно из-за белых ночей. Уже сейчас в Петербурге светает в начале четвёртого, и даже в самые тёмные часы северный горизонт остаётся светлым, а полярное сияние встаёт как раз над ним.
«Последнее в этом сезоне событие для охотников за северным сиянием: к нам едут два пятна 2993 и 2994, а за ними, скорее всего, ещё одно, которое пока не имеет номера. Конфигурация и масштабы пятен таковы, что они могут производить X-вспышки, что они и делали, находясь на обратной стороне Солнца. Надеемся и ждём», — пишет телеграм-канал «GoAurora: Северное сияние в Санкт-Петербурге».