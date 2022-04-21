    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 7

    5 м/с, с-в

    768мм

    59%

    Подробнее
    usd77.08eur83.27
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    В Подмосковье сожгли машину с символами V и Z. Полиция пришла к поклоннику творчества Гитлера и Тесака

    2006
    6 комментариев

    Подмосковные полицейские задержали 28-летнего жителя Костромской области, его подозревают в хулиганстве и умышленном уничтожении чужого имущества. Об этом 21 апреля сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    По предварительным данным правоохранительных органов, молодой человек со своим знакомым отыскали во дворе машину, на которую были нанесены символы поддержки спецоперации ВС России. Полиция считает, что задержанный облил автомобиль бензином, а потом поджег ее. Приятель же все снимал на видео.

    МВД МЕДИА

    От машины остался остов, сумма ущерба превысила миллион рублей. Было возбуждено уголовное дело по статьям 167 и 213 УК РФ. При обыске квартиры, которую снимает подозреваемый, полиция нашла «литературу, пропагандирующую нацизм». Среди книжек — труды Адольфа Гитлера и Максима Марцинкевича (Тесака).

    В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские разыскивают соучастника совершенного преступления, подчеркнула Волк.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (6)

    274580688
    не пойму, она генерал армии или генерал-майор? почему фонтанка не указывает добытое в боях воинское звание? и что у нее с бровьми и волосы назад ушли кудато. навели бы уже порядок, это армия или где?
    tochilshik
    наносить букву на машину надо быть полным дебилом.хотя конечно зачем жечь,есть и другие способы учить дурака.
    Фил Коллинз
    брови у нее,все ажурней и ажурней))))))))
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний