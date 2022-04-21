В Подмосковье сожгли машину с символами V и Z. Полиция пришла к поклоннику творчества Гитлера и Тесака

По предварительным данным правоохранительных органов, молодой человек со своим знакомым отыскали во дворе машину, на которую были нанесены символы поддержки спецоперации ВС России. Полиция считает, что задержанный облил автомобиль бензином, а потом поджег ее. Приятель же все снимал на видео.

Подмосковные полицейские задержали 28-летнего жителя Костромской области, его подозревают в хулиганстве и умышленном уничтожении чужого имущества. Об этом 21 апреля сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

От машины остался остов, сумма ущерба превысила миллион рублей. Было возбуждено уголовное дело по статьям 167 и 213 УК РФ. При обыске квартиры, которую снимает подозреваемый, полиция нашла «литературу, пропагандирующую нацизм». Среди книжек — труды Адольфа Гитлера и Максима Марцинкевича (Тесака).



В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские разыскивают соучастника совершенного преступления, подчеркнула Волк.

