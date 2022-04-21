Россия запретила въезд главе Meta* Цукербергу и вице-президенту США Харрис

Россия расширила санкционный список, включив в него 29 граждан США и 61 гражданина Канады. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба МИД РФ.
В частности, теперь в РФ запрещен въезд основателю компании Meta* Марку Цукербергу и вице-президенту США Камале Харрис.
В российский стоп-лист попали бизнесмены, топ-менеджеры, представители политических элит, супруги высокопоставленных чиновников и журналисты. Они, как говорится в сообщении ведомства, «формируют русофобскую повестку дня». Полный список опубликован на сайте ведомства.
*Meta — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.