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    Россия запретила въезд главе Meta* Цукербергу и вице-президенту США Харрис

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    1 комментарий

    Россия расширила санкционный список, включив в него 29 граждан США и 61 гражданина Канады. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба МИД РФ.

    В частности, теперь в РФ запрещен въезд основателю компании Meta* Марку Цукербергу и вице-президенту США Камале Харрис.

    В российский стоп-лист попали бизнесмены, топ-менеджеры, представители политических элит, супруги высокопоставленных чиновников и журналисты. Они, как говорится в сообщении ведомства, «формируют русофобскую повестку дня». Полный список опубликован на сайте ведомства.

    *Meta — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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    Комментарии (1)

    Piter Russo
    Стоило бы сразу всех сотрудников администрации президента сша внести закрыть вопрос, успокоиться.
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