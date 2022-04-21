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    Разворотную петлю на развязке КАД с Приморским шоссе перекроют на две недели

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожные работы изменят схему движения на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Приморским шоссе в середине мая. Один из съездов будет полностью перекрыт для замены деформационного шва.

    С 10 по 24 мая будет полностью закрыт для движения съезд №1 на нулевом километре КАД — разворотная петля на Приморском шоссе, сообщает 21 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». При этом съезд №3 с Приморского шоссе из Ленобласти на внешнее кольцо КАД в сторону Кронштадта останется свободным. Также в обычном режиме будет осуществляться движение по Приморскому шоссе ль метро «Беговая», «Черная речка» и «Старая Деревня» в сторону Сестрорецка.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Ремонт будет идти круглосуточно, в две смены. Работы ведет ООО «ЕвроТрансСтрой».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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