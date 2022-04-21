Великобритания заявила о запрете на ввоз из России серебра, дерева и икры

Правительство Великобритании объявило о введении новых торговых санкций в отношении России, свидетельствует запись на сайте.



Согласно сообщению от 21 апреля, из РФ перестанут ввозить серебро, изделия из дерева, а также «элитную продукцию», включая икру. Кроме того, Лондон повысит пошлины на 35 процентных пунктов на российские и белорусские товары на сумму около 130 млн фунтов, включая алмазы и каучук.



«Великобритания продолжает стоять плечом к плечу с Украиной и тесно сотрудничает с нашими международными партнерами, чтобы нанести максимальный ущерб режиму Путина», — заявила министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян.

