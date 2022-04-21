    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 7

    5 м/с, с-в

    768мм

    59%

    Подробнее
    usd77.08eur83.27
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Великобритания заявила о запрете на ввоз из России серебра, дерева и икры

    1107
    5 комментариев

    Правительство Великобритании объявило о введении новых торговых санкций в отношении России, свидетельствует запись на сайте.

    Согласно сообщению от 21 апреля, из РФ перестанут ввозить серебро, изделия из дерева, а также «элитную продукцию», включая икру. Кроме того, Лондон повысит пошлины на 35 процентных пунктов на российские и белорусские товары на сумму около 130 млн фунтов, включая алмазы и каучук.

    «Великобритания продолжает стоять плечом к плечу с Украиной и тесно сотрудничает с нашими международными партнерами, чтобы нанести максимальный ущерб режиму Путина», — заявила министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян.

    Ранее сегодня Великобритания внесла в санкционные списки 26 физических и юридических лиц. Рестрикции коснулись главы РЖД Олега Белозерова, экс-депутата Рады Олега Кивы, первого замдиректора ФСБ Сергея Королева, ведущего передачи «Человек и закон» Алексея Пиманова. Из военной сферы в список включили официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, председателя Общественного совета при министерстве Игоря Коротченко, командира крейсера «Москва» Антона Куприна. В числе юрлиц — концерн «Калашников», НИИ автоматики имени Духова, Арзамасский машиностроительный завод.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    tochilshik
    ну теперь то пожрем икорки деревянными ложками из серебряной посуды.или нет?
    dedmoroz_5e4d8827384c2
    но, если это же не из РФ, то можно
    Pilat
    Слушайте, а давайте Бориса стало быть Джонсона к нам в правительство!
    Он всего за месяц смог сделать то, что нашему правительству за все 30 лет не удалось.
    Наконец то все будет использоваться в России...особливо чёрная икорка :-))))
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний