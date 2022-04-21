Байден запретил российским судам приближаться к США

Президент США Джо Байден в солидарности с ЕС запретил судам под российским флагом входить в американские порты.
Санкции лидер США анонсировал 21 апреля, подробности будут позже, пишет Reuters. Входить в территориальные воды Америки запрещено судам, которые принадлежат России или эксплуатируются российскими компаниями.
Предварительно власти США убедились, что запрет не сыграет серьезной роли в цепочке поставок. За прошлый год российские суда заходили в порты Америки 1800 раз, что лишь небольшой процент от общего числа.