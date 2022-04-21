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    Экономика и санкции

    Байден запретил российским судам приближаться к США

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    7 комментариев

    Президент США Джо Байден в солидарности с ЕС запретил судам под российским флагом входить в американские порты.

    Санкции лидер США анонсировал 21 апреля, подробности будут позже, пишет Reuters. Входить в территориальные воды Америки запрещено судам, которые принадлежат России или эксплуатируются российскими компаниями.

    Предварительно власти США убедились, что запрет не сыграет серьезной роли в цепочке поставок. За прошлый год российские суда заходили в порты Америки 1800 раз, что лишь небольшой процент от общего числа.

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    Комментарии (7)

    dedmoroz_5e4d8827384c2
    у нас флагов много
    VKuser224710420
    А цирконам с сорматами можно? Ну или Тополям
    Pilat
    А подводным лодкам?
    А Посейдонам?
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