«Если будем старое тянуть, загубим бизнес». Петербургские промышленники просят налоговую простить долги из-за санкций

«Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» хочет обратиться в Федеральную налоговую службу с просьбой предоставить амнистию тем предприятиям, которые остановят деятельность или уйдут в минус из-за антироссийских санкций и ухода иностранных партнеров. Об этом на собрании ассоциации 21 апреля заявил ее вице-президент Георгий Абелев.

«На сегодняшний день каждому понятно, что промышленные предприятия будут находиться еще в более тяжелом положении, чем сегодня. Мы идем по инерции. Скоро начнут рваться те или иные цепочки, не будет хватать комплектации, кто-то будет останавливаться», — сказал он.



В этих условиях Союз промышленников должен обратиться в ФНС. «Те предприятия, которые отработали нормально с точки зрения уплаты налогов в 2021 и 2020 годах, должны быть амнистированы, если были грехи в предыдущие годы. Мы сейчас будем работать в условиях нулевой прибыли, многие, а то и все — в убытке. Если будем старое еще тянуть, мы просто-напросто загубим бизнес».

