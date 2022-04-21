«Если будем старое тянуть, загубим бизнес». Петербургские промышленники просят налоговую простить долги из-за санкций

«Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» хочет обратиться в Федеральную налоговую службу с просьбой предоставить амнистию тем предприятиям, которые остановят деятельность или уйдут в минус из-за антироссийских санкций и ухода иностранных партнеров. Об этом на собрании ассоциации 21 апреля заявил ее вице-президент Георгий Абелев.
«На сегодняшний день каждому понятно, что промышленные предприятия будут находиться еще в более тяжелом положении, чем сегодня. Мы идем по инерции. Скоро начнут рваться те или иные цепочки, не будет хватать комплектации, кто-то будет останавливаться», — сказал он.
В этих условиях Союз промышленников должен обратиться в ФНС. «Те предприятия, которые отработали нормально с точки зрения уплаты налогов в 2021 и 2020 годах, должны быть амнистированы, если были грехи в предыдущие годы. Мы сейчас будем работать в условиях нулевой прибыли, многие, а то и все — в убытке. Если будем старое еще тянуть, мы просто-напросто загубим бизнес».
Президент Союза Анатолий Турчак поддержал предложение. «Подготовим, отправим», — пообещал он.
Также промышленники просят снизить налоговую нагрузку тем предприятиям, которые остановят деятельность из-за ухода иностранных партнеров. «Из недружественных стран предприятия остановили работу: например, IKEA никому не платит из подрядчиков. Нам завтра будет нечем платить налоги. Все, что они недополучили, должно быть не просто разбито на составляющие, надо отнести налоги, чтобы сохранить предприятия, рабочие места и людей», — подчеркнул Абелев.
ФАС промышленники просят разобраться с повышением цен со стороны российских производителей. «По некоторым позициям отечественные производители подняли цены в полтора, два, три с половиной раза. Я задаю себе вопрос, как это так. Может быть, отдельные позиции могут, но ФАС должен такие вещи анализировать. Это не конкуренция, а подлость по отношению к государству, саботаж и вредительство», — отметил Абелев.