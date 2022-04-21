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    «Ситуация с каждым годом ухудшается». В Курганской области засняли массовый мор рыбы

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    1 комментарий

    В Курганской области жители Варгашинского района показали массовый мор рыбы на озере Малое Песьяное. Ролик появился в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте», где пользователи остро отреагировали на бедствие.

    Автор: ТИПИЧНЫЙ КУРГАН

    В отделе охраны водных ресурсов Росрыболовства произошедшее назвали обычным явлением последних лет из-за длительного маловодья, передаёт 21 апреля издание «Подъём».

    «Здесь царство озёр. Они мелководные с мощными отложениями ила. По этой причине они все заморные в зимний период, а также в летний. Последние 10 лет наблюдается маловодье. И эта ситуация с каждым годом ухудшается. На этом фоне природа сама себя регулирует. Озёра промерзают до дна, как в этом году. Происходит замор, но часть рыбы остаётся», — объяснили в отделе Росрыболовства причины массового мора.

    По словам представителей ведомства, погибшая рыба перегнивает, уходит в ил и становится кормовой базой для следующих поколений. «Если рыба пригодна, местные жители растаскивают и кормят ею свиней. Ситуация не новая, у нас это происходит ежегодно. Это природное явление», — добавили в региональном Росрыболовстве.

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    Комментарии (1)

    Егор Т
    с таким росрыболовством никаких американских биолабораторий на украине не надо, своими же предприятиями изгадим до нельзя природу.
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