«Ситуация с каждым годом ухудшается». В Курганской области засняли массовый мор рыбы

В Курганской области жители Варгашинского района показали массовый мор рыбы на озере Малое Песьяное. Ролик появился в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте», где пользователи остро отреагировали на бедствие.
Автор: ТИПИЧНЫЙ КУРГАН
В отделе охраны водных ресурсов Росрыболовства произошедшее назвали обычным явлением последних лет из-за длительного маловодья, передаёт 21 апреля издание «Подъём».
«Здесь царство озёр. Они мелководные с мощными отложениями ила. По этой причине они все заморные в зимний период, а также в летний. Последние 10 лет наблюдается маловодье. И эта ситуация с каждым годом ухудшается. На этом фоне природа сама себя регулирует. Озёра промерзают до дна, как в этом году. Происходит замор, но часть рыбы остаётся», — объяснили в отделе Росрыболовства причины массового мора.
По словам представителей ведомства, погибшая рыба перегнивает, уходит в ил и становится кормовой базой для следующих поколений. «Если рыба пригодна, местные жители растаскивают и кормят ею свиней. Ситуация не новая, у нас это происходит ежегодно. Это природное явление», — добавили в региональном Росрыболовстве.