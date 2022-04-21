В Турции открывают еще одну авиакомпанию для российских туристов

Власти Турции согласовали открытие еще одной авиакомпании с ориентацией на российских туристов. К пяти «аэробусам» добавят четыре «боинга».

О создании компании 21 апреля сообщают Airporthaber и турецкие СМИ. Разрешение от управления гражданской авиации Турции получает Mavigok Aviation. Предполагается, что авиапарк нового перевозчика будет состоять из двух Boeing 737–900 и двух Boeing 777. О времени начала работы не сообщается, но по планам это «кратчайшие сроки».

Отмечается, что эта создаваемая компания связана с российским чартерным перевозчиком Azur Air.