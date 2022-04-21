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    В Турции открывают еще одну авиакомпанию для российских туристов

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    3 комментария

    Власти Турции согласовали открытие еще одной авиакомпании с ориентацией на российских туристов. К пяти «аэробусам» добавят четыре «боинга».

    О создании компании 21 апреля сообщают Airporthaber и турецкие СМИ. Разрешение от управления гражданской авиации Турции получает Mavigok Aviation. Предполагается, что авиапарк нового перевозчика будет состоять из двух Boeing 737–900 и двух Boeing 777. О времени начала работы не сообщается, но по планам это «кратчайшие сроки».

    Отмечается, что эта создаваемая компания связана с российским чартерным перевозчиком Azur Air.

    Ранее о намерении возить на курорты Турции россиян заявила компания «Южный ветер» (Southwind). У нее в парке пять Airbus, перевозчик планирует начать полеты летом.

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    Комментарии (3)

    Dmitry Antonov
    Мда, даже не знаю как реагировать. Создается ещё одна компания "для россиян", для остальных - все прочие.
    tannacat
    Главное, чтобы самолеты и пилоты при этом были турецкие, а не Azur Air.
    Потому что, извините, жить вообще-то хочется....
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